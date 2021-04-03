حالة متفردة عالميًّا.. ولادة طفل في العراق بثلاثة أعضاء ذكورية

في واقعة نادرة تحدث بين 5 إلى 6 ملايين حالة ولادة بشكل عام

في حالة وصفت بأنها الأولى من نوعها في العالم، سجل العراق ولادة أول طفل بثلاثة أعضاء ذكورية.

ولم تذكر أي تفاصيل عن هوية الطفل سوى أنه كردي من دهوك يبلغ من العمر ثلاثة أشهر عندما نشرت القصة لأول مرة العام الماضي.

ووفق سبوتنيك عربي: نشر الأطباء في شمال البلاد دراسة تشرح بالتفصيل حالة العضو الثلاثي؛ حيث تبين أن واحدًا منها يعمل وتم استئصال الآخرين المرتبطين بالعضو الرئيسي من خلال عمل جراحي؛ بحسب ما نقل موقع "السومرية".

وقال الأطباء: إن حالة واحدة من بين 5 إلى 6 ملايين حالة ولادة للذكور ممكن أن تحصل، مع تسجيل نحو 100 حالة من حالات الإصابة بازدواج العضو الذكوري في جميع أنحاء العالم.