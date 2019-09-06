كاميرا مطعم ترصد "مفقود عنيزة" بمكة.. وشقيقه ينشد التعاون في البحث عنه

أحد الأشخاص قال إنه شاهده في مسجد داخل محطة وقود بحي النزهة

أبلغت الجهات الأمنية في القصيم، ومكة المكرمة، بالبحث عن المواطن "سليمان بن عبدالله الغماس"، البالغ من العمر 57 عاماً، حيث فقدته أسرته بعد أن خرج من منزلهم الكائن في عنيزة بمنطقة القصيم يوم الأربعاء 27 - 12 - 1440هـ.

وفي التفاصيل، أكد أحد أشقاء المفقود لـ "سبق"، بأنه يعاني من فقدان جزئي في الذاكرة، وكذلك مريض سكر وضغط، مشيراً إلى أن كاميرا أحد المطاعم المعروفة بداخل العاصمة المقدسة وتحديداً في حي النزهة كانت قد رصدته قبل يومين وهو يأكل بداخله، وتمت مشاهدة ذلك التسجيل الخاص بالكاميرا وتأكيد هويته بعد أن ورد البلاغ لشرطة العاصمة المقدسة.

وذكر أنه يتواجد حالياً في العاصمة المقدسة للبحث عنه، وأنهُ وردته معلومة عن رؤيته من قبل أحد الأشخاص في مسجد داخل محطة وقود بحي النزهة في مكة أمس وقت صلاة العشاء، ما يعني أنهُ متواجد بالحي ولم يغادره.

وطلبَ من الجميع التعاون معهم في البحث عنه، وعلى كل من يشاهده أن يتواصل مع ابنه على الرقم 0503987388 و0544888426 .