ساحل العاج.. فرار الآلاف بسبب أعمال العنف المصاحبة للانتخابات الرئاسية

معظمهم من النساء والأطفال إلى ليبيريا وغانا وتوجو

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن فرار عدة آلاف من سكان ساحل العاج إلى البلدان المجاورة؛ بسبب أعمال العنف والاشتباكات الدائرة بعد الانتخابات الرئاسية.

وأعربت المفوضية عن القلق إزاء الاشتباكات العنيفة في ساحل العاج بعد الانتخابات التي جرت في ٣١ أكتوبر الماضي وأسفرت عن مقتل ١٢ شخصاً وإصابة أعداد كبيرة، وفرار الآلاف معظمهم من النساء والأطفال إلى ليبيريا وغانا وتوجو.

ووجهت الشكر لتلك الدول لإبقاء حدودها مفتوحة أمام اللاجئين رغم جائحة كورونا.

وقال المتحدث "تشيشيركوف": إن المفوضية تعمل مع حكومة ساحل العاج لوضع خطط الطوارئ في حالة تفاقم الوضع.