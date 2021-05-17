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الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة

أدى إلى تدمير الأماكن المستهدفة وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنازل

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن طائرات الاحتلال شنت عشرات الغارات، استهدفت منازل ومصانع ومناطق زراعية في أماكن متفرقة من غزة وجباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، وكذلك في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع، ومحافظة خان يونس جنوبه.

وأضافت المصادر، أن القصف الهمجي أدى إلى تدمير الأماكن المستهدفة، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمنازل وممتلكات المواطنين المحيطة بها؛ مشيرًا إلى أن ألسنة اللهب ما زالت تتصاعد من مصنع "فومكو" الواقع على شارع صلاح الدين شرق جباليا.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال ما زالت تُحلّق في أجواء قطاع غزة، محدثة الرعب في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

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الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة
سبق

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن طائرات الاحتلال شنت عشرات الغارات، استهدفت منازل ومصانع ومناطق زراعية في أماكن متفرقة من غزة وجباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، وكذلك في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع، ومحافظة خان يونس جنوبه.

وأضافت المصادر، أن القصف الهمجي أدى إلى تدمير الأماكن المستهدفة، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمنازل وممتلكات المواطنين المحيطة بها؛ مشيرًا إلى أن ألسنة اللهب ما زالت تتصاعد من مصنع "فومكو" الواقع على شارع صلاح الدين شرق جباليا.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال ما زالت تُحلّق في أجواء قطاع غزة، محدثة الرعب في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
12:37 PM

الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة

أدى إلى تدمير الأماكن المستهدفة وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنازل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - غزة
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واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن طائرات الاحتلال شنت عشرات الغارات، استهدفت منازل ومصانع ومناطق زراعية في أماكن متفرقة من غزة وجباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، وكذلك في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع، ومحافظة خان يونس جنوبه.

وأضافت المصادر، أن القصف الهمجي أدى إلى تدمير الأماكن المستهدفة، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمنازل وممتلكات المواطنين المحيطة بها؛ مشيرًا إلى أن ألسنة اللهب ما زالت تتصاعد من مصنع "فومكو" الواقع على شارع صلاح الدين شرق جباليا.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال ما زالت تُحلّق في أجواء قطاع غزة، محدثة الرعب في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

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