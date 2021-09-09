حرارة تصل إلى 48 مئوية.. "الوطني للأرصاد" ينبّه من موجة حارة على ينبع

مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى 4 عصرًا

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة طقس حارة على محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، تصل درجات الحرارة فيها إلى 48 أو أكثر.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ4 عصرًا.