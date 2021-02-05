"أدير العقارية: تبرم اتفاقية تسويق تصفية عقارات شركة سعودي أوجية في المملكة

وقعت شركة أدير العقارية مع أمناء إفلاس شركة سعودية أوجية المحدودة، اتفاقية تسويق وبيع عقارات شركة سعودي أوجية المحدودة في المملكة العربية السعودية.

وقد وقع الاتفاق من شركة أدير الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي متعب بن حمد آل سعد، وعن أمناء إفلاس شركة سعودي أوجية د. محمد فداء بهجت وأ. أسعد صالح باسودان ، وذلك بعد نجاح أدير في تطوير منظومة أنشطتها التسويقية في المملكة، واكتساب مزيد من الثقة العقارية التي تؤهلها لعملية تسويق مبتكرة ومتجددة في السوق العقاري.

من جانبه عبر متعب آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية واعتزازه بالثقة التي مُنحت لشركة أدير العقارية من أمناء إفلاس شركة سعودية أوجيه المحدودة، وهذا يعتبر تأكيداً على جدارة أدير في تقديم خدمات تسويقية متكاملة تواكب تطورات التسويق الحديث. مشيرًا إلى أن مسيرة "أدير" حافلة بإنجازات كبيرة بتسويق مجموعة من المشاريع الكبرى التي لفتت أنظار السوق العقارية في المملكة، واستطاعت أن تكون الرائدة في تقديم ما يفوق تطلعات عملائها، مستعينة بأرقى الخبرات التي تستند على تاريخ من النجاحات لتقديم خدمات تسويقية بمقاييس عالمية.

الجدير بالذكر أن شركة “أدير العقارية” شهدت هذا العام توقيع عددٍ من الاتفاقيات لتسويق وبيع مشاريع عقارية متنوعة بعدد من مدن المملكة.