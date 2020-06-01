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قبل أن تفكر بمصافحة أحد.. شاهد هذا الفيديو للرئيس ترامب

حدث في قاعدة أندروز الجوية

قبل أن تفكر بمصافحة أحد، شاهد ما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة أندروز الجوية بولاية ميريلاند؛ حيث كان في استقباله كولونيل دونالد شميدت من القوات الجوية الأمريكية.

وتحت عنوان "أبعِد يديك"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان ترامب يغادر مروحية "مارين وان" بقاعدة أندروز الجوية يوم السبت الماضي، كي يستقل طائرة الرئاسة ويطير إلى مركز كينيدي للفضاء لمشاهدة إطلاق صاروخ ناسا- سبيس إكس، حاملًا اثنين من رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية.

وكان "شميدت" في استقباله بقاعدة أندروز الجوية، وما إن اقترب ترامب منه حتى أدى الاثنان التحية العسكرية، وبعدها مد الكولونيل يده لمصافحة ترامب؛ لكن الأخير أبعد يده متجنبًا المصافحة؛ وذلك مراعاة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وعلقت الصحيفة على المشهد قائلة: يبدو أن الرئيس ترامب قد تَغَيّر مع اشتداد أزمة كورونا؛ فهو الذي رفض مرارًا ارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة، وشوهد وهو يخرق قواعد التباعد الاجتماعية؛ لكنه الآن يرفض المصافحة.

جدير بالذكر، أن إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تزيد على 1.8 مليون حالة؛ بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من 106 آلاف شخص، وشفي 600 ألف تقريبًا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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قبل أن تفكر بمصافحة أحد.. شاهد هذا الفيديو للرئيس ترامب
سبق

قبل أن تفكر بمصافحة أحد، شاهد ما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة أندروز الجوية بولاية ميريلاند؛ حيث كان في استقباله كولونيل دونالد شميدت من القوات الجوية الأمريكية.

وتحت عنوان "أبعِد يديك"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان ترامب يغادر مروحية "مارين وان" بقاعدة أندروز الجوية يوم السبت الماضي، كي يستقل طائرة الرئاسة ويطير إلى مركز كينيدي للفضاء لمشاهدة إطلاق صاروخ ناسا- سبيس إكس، حاملًا اثنين من رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية.

وكان "شميدت" في استقباله بقاعدة أندروز الجوية، وما إن اقترب ترامب منه حتى أدى الاثنان التحية العسكرية، وبعدها مد الكولونيل يده لمصافحة ترامب؛ لكن الأخير أبعد يده متجنبًا المصافحة؛ وذلك مراعاة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وعلقت الصحيفة على المشهد قائلة: يبدو أن الرئيس ترامب قد تَغَيّر مع اشتداد أزمة كورونا؛ فهو الذي رفض مرارًا ارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة، وشوهد وهو يخرق قواعد التباعد الاجتماعية؛ لكنه الآن يرفض المصافحة.

جدير بالذكر، أن إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تزيد على 1.8 مليون حالة؛ بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من 106 آلاف شخص، وشفي 600 ألف تقريبًا.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
01:28 PM

قبل أن تفكر بمصافحة أحد.. شاهد هذا الفيديو للرئيس ترامب

حدث في قاعدة أندروز الجوية

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
10,560

قبل أن تفكر بمصافحة أحد، شاهد ما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة أندروز الجوية بولاية ميريلاند؛ حيث كان في استقباله كولونيل دونالد شميدت من القوات الجوية الأمريكية.

وتحت عنوان "أبعِد يديك"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان ترامب يغادر مروحية "مارين وان" بقاعدة أندروز الجوية يوم السبت الماضي، كي يستقل طائرة الرئاسة ويطير إلى مركز كينيدي للفضاء لمشاهدة إطلاق صاروخ ناسا- سبيس إكس، حاملًا اثنين من رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية.

وكان "شميدت" في استقباله بقاعدة أندروز الجوية، وما إن اقترب ترامب منه حتى أدى الاثنان التحية العسكرية، وبعدها مد الكولونيل يده لمصافحة ترامب؛ لكن الأخير أبعد يده متجنبًا المصافحة؛ وذلك مراعاة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وعلقت الصحيفة على المشهد قائلة: يبدو أن الرئيس ترامب قد تَغَيّر مع اشتداد أزمة كورونا؛ فهو الذي رفض مرارًا ارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة، وشوهد وهو يخرق قواعد التباعد الاجتماعية؛ لكنه الآن يرفض المصافحة.

جدير بالذكر، أن إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تزيد على 1.8 مليون حالة؛ بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من 106 آلاف شخص، وشفي 600 ألف تقريبًا.

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