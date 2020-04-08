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"كورونا" يُجهِز على أولى ضحاياه في الصومال

الإصابات ترتفع إلى 12

ذكرت وزيرة الصحة الصومالية فوزية أبيكار نور، اليوم (الأربعاء)، أن البلاد سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا دون ذكر تفاصيل عن المريض.

وأوضحت فوزية أبيكار نور في تغريدة، أنه جرى الكشف عن أربع حالات إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 12.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يُجهِز على أولى ضحاياه في الصومال
سبق

ذكرت وزيرة الصحة الصومالية فوزية أبيكار نور، اليوم (الأربعاء)، أن البلاد سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا دون ذكر تفاصيل عن المريض.

وأوضحت فوزية أبيكار نور في تغريدة، أنه جرى الكشف عن أربع حالات إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 12.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:56 PM

"كورونا" يُجهِز على أولى ضحاياه في الصومال

الإصابات ترتفع إلى 12

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وزيرة الصحة الصومالية فوزية أبيكار نور، اليوم (الأربعاء)، أن البلاد سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا دون ذكر تفاصيل عن المريض.

وأوضحت فوزية أبيكار نور في تغريدة، أنه جرى الكشف عن أربع حالات إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 12.

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