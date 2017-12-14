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أمير جازان يدشن معرض اليوم العالمي لحقوق الإنسان

أشاد بجهود جمعية الأنامل للحرف والمهن

أكد أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أنه يتابع بصفة مستمرة ما تقوم به جمعية الأنامل للحرف والمهن والتي أثبتت خلال مسيرتها دعمها لسيدات المنطقة وتدريبهن على الحرف اليدوية بهدف تحقيق طموحهن وممارسة هوايتهن وتمكينهن لسوق العمل.

وأشاد أمير جازان أثناء تدشينه يوم أمس، معرض اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان، بحرص الجمعية على المشاركة المجتمعية بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والأهلية.

فيما أوضحت رئيسة الجمعية عائشة الشبيلي، أن مشاركة الجمعية في هذا المعرض بهدف التعريف بالبرامج التي تقدمها الجمعية للمجتمع واستقطاب سيدات المنطقة الراغبات في ممارسة هواية الحرف اليدوية.

واعتبرت "الشبيلي" أن إشادة أمير جازان يؤكد دعمه المتواصل لسيدات المنطقة.

وفي الختام كرم فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الجمعية على مشاركتهم في إنجاح الفعالية.

اليوم العالمي لحقوق الإنسان أمير جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير جازان يدشن معرض اليوم العالمي لحقوق الإنسان
سبق

أكد أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أنه يتابع بصفة مستمرة ما تقوم به جمعية الأنامل للحرف والمهن والتي أثبتت خلال مسيرتها دعمها لسيدات المنطقة وتدريبهن على الحرف اليدوية بهدف تحقيق طموحهن وممارسة هوايتهن وتمكينهن لسوق العمل.

وأشاد أمير جازان أثناء تدشينه يوم أمس، معرض اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان، بحرص الجمعية على المشاركة المجتمعية بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والأهلية.

فيما أوضحت رئيسة الجمعية عائشة الشبيلي، أن مشاركة الجمعية في هذا المعرض بهدف التعريف بالبرامج التي تقدمها الجمعية للمجتمع واستقطاب سيدات المنطقة الراغبات في ممارسة هواية الحرف اليدوية.

واعتبرت "الشبيلي" أن إشادة أمير جازان يؤكد دعمه المتواصل لسيدات المنطقة.

وفي الختام كرم فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الجمعية على مشاركتهم في إنجاح الفعالية.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
09:04 PM

أمير جازان يدشن معرض اليوم العالمي لحقوق الإنسان

أشاد بجهود جمعية الأنامل للحرف والمهن

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أكد أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أنه يتابع بصفة مستمرة ما تقوم به جمعية الأنامل للحرف والمهن والتي أثبتت خلال مسيرتها دعمها لسيدات المنطقة وتدريبهن على الحرف اليدوية بهدف تحقيق طموحهن وممارسة هوايتهن وتمكينهن لسوق العمل.

وأشاد أمير جازان أثناء تدشينه يوم أمس، معرض اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان، بحرص الجمعية على المشاركة المجتمعية بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والأهلية.

فيما أوضحت رئيسة الجمعية عائشة الشبيلي، أن مشاركة الجمعية في هذا المعرض بهدف التعريف بالبرامج التي تقدمها الجمعية للمجتمع واستقطاب سيدات المنطقة الراغبات في ممارسة هواية الحرف اليدوية.

واعتبرت "الشبيلي" أن إشادة أمير جازان يؤكد دعمه المتواصل لسيدات المنطقة.

وفي الختام كرم فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الجمعية على مشاركتهم في إنجاح الفعالية.

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