"تعليم الرياض" تُطلق 12 برنامجاً للتدريب عن بُعد تخدم أكثر من 3 آلاف مستفيد

تستمر أسبوعين .. و"الرفاعي": دعماً للإجراءات الاحترازية لوزارة التعليم

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، حزمة من البرامج التدريبية عبر التدريب عن بُعد، يتم التدريب عليها خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل بلغ عددها 12 برنامجاً تدريبياً وتستهدف أكثر من 3 آلاف مستفيد.

وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث خالد عبدالله الرفاعي؛ لـ "سبق"، أن هذه المبادرة جاءت انطلاقاً من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة التعليم بتعزيز العمل عن بُعد، وكذلك تحقيق الفائدة للمستفيدين وهم في منازلهم عبر برامج مثل "زوم" و"تليجرام" و"واق" "آي سي كيو" وغيرها.

وأضاف الرفاعي؛ أن البرامج ستقدم على مدار يومين ولمدة ساعتين يومياً وذلك لتحقيق أعلى درجات الفائدة، كما أن التسجيل في البرامج متاح للجميع للفائدة، ويمكن لمعلمي "تعليم الرياض" - بحكم الاختصاص - الحصول على شهادات تدريبية معتمدة تضاف إلى النمو المهني.

واختتم بأن التدريب عن بُعد يحظى بمتابعة ودعم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، ومساعده للشؤون التعليمية، وتتم المتابعة على مدار الساعة وفي أدق التفاصيل من أجل تحقيق أعلى درجات الاستفادة للمتدربين والمدربين على حد سواء.

وحملت البرامج التدريبية مسميات استخدام المنصات الإلكترونية في التدريب، وتقويم مهارات التفكير، وبناء فرق العمل، ومهارات تطبيق أدوات التقويم، والتعليم الممتع، والمعلم المدرب، وفن محادثة الجمهور، وتقنيات الذاكرة الإبداعية، والتدريس الفعال، وتحويل الأفكار إلى مشاريع، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، والإبداع الجاد.