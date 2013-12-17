بخبرات متراكمة.. "مدل بيست" يؤكد قدرات المملكة في تنظيم المناسبات الدولية

لم يكن تنظيم مهرجان "مدل بيست" في الرياض للمرة الثانية على التوالي من فراغ أو أمر تصاحبه العشوائية أو ضربة حظ، وإنما من قدرة فائقة، وإمكانات متطورة، ورغبة جادة أكدتها السعودية على أرض الواقع، في تنظيم هذا الحدث الدولي، الذي تترقبه دول المنطقة والعالم، وتستعد له بكل ما هو جديد وحديث في عالم الموسيقى. ولمن لا يعرف، فالمهرجان أضخم حدث موسيقي في منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد تنظيم المملكة لهذا الحدث على الجدوى من البيئة الجاذبة، والتنافسية التي باتت تُشكلها المملكة على خارطة الفن العالمي، من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات بأسلوب مغاير، وطرق حديثة، تؤكد أن المملكة لديها ما يساعدها على تنظيم وإنجاح أي فعاليات إقليمية أو دولية تتولى إدارتها، عبر أساليب مغايرة، وطرق تضمن لها الريادة الدولية. المهرجان الماضي وأعلنت الهيئة العامة للترفيه، انطلاق مهرجان مدل بيست، «ساوند ستورم»، اليوم (الخميس)، وذلك بمشاركة عدد من أكبر نجوم الفن، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021. ويعد المهرجان حدثاً عالمياً للموسيقى والفن والثقافة. وأقيم المهرجان العام الماضي لأول مرة في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر 2019. حيث يتسع لـ200 ألف شخص، وأقيمت فعاليات الدورة على 5 مسارح كبرى، واشتمل على 18 عنوانًا عالميًا و28 عرضاً عالمياً وبمشاركة أكثر من 100 فنان وموسيقي ودي جيه. استقطب المهرجان خلال ثلاثة أيام أكثر من 400 ألف زائر. تسهيل الخطوات ويؤكد جميع المتابعين على أن الاحترافية العالية التي رافقت التجهيز لمهرجان "مدل بيست" في دورته الحالية، تشكل تجربة استثنائية للزوار، منذ لحظة وصولهم إلى موقع المهرجان، مرورًا بالحفلات والفعاليات المصاحبة وانتهاءً بمغادرتهم مقر الفعالية. وحرصت اللجنة المنظمة على تسهيل وتبسيط كل الخطوات والإجراءات أمام الزوار، مع توضيح نوعية الفعاليات أمامهم، عبر عدة طرق، منها مواقع وروابط إلكترونية، توضح جداول الفعاليات، والفنانين العالميين المشاركين فيها. ولم تنس اللجنة المنظمة أيضاً تعزيز راحة زوار المهرجان إلى أقصى مراحل ذلك الأمر، وتسهيل وصولهم إلى القاعات التي يرغبونها، مع ضمان انسيابية حركتهم، وهذا يفسر اعتماد إدارة المهرجان على نشر ما يزيد على 1800 منظم، بواقع منظم لكل 30 زائراً، إضافة إلى توفير 335 كاميرا لتحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة والانسيابية. فرصة من ذهب ويعتبر تنظيم مهرجان "مدل بيست" في الرياض فرصة من ذهب لجميع الفنانين المحليين المهتمين بالموسيقى الإلكترونية من خلال احتكاكهم بأهم النجوم العالميين، بما يطور قدراتهم وصقل مواهبهم، ويوصل الفنان السعودي أهم المحافل العالمية المُشابهة، وهذه الفرصة لن يفوتها الفنانون من الدول المختلفة، عبر استثمارها في إظهار قدراتهم الفنية، والكشف عن جديدها في عالم الموسيقى.

بخبرات متراكمة.. "مدل بيست" يؤكد قدرات المملكة في تنظيم المناسبات الدولية حامد العلي سبق 2021-12-16 لم يكن تنظيم مهرجان "مدل بيست" في الرياض للمرة الثانية على التوالي من فراغ أو أمر تصاحبه العشوائية أو ضربة حظ، وإنما من قدرة فائقة، وإمكانات متطورة، ورغبة جادة أكدتها السعودية على أرض الواقع، في تنظيم هذا الحدث الدولي، الذي تترقبه دول المنطقة والعالم، وتستعد له بكل ما هو جديد وحديث في عالم الموسيقى.



ولمن لا يعرف، فالمهرجان أضخم حدث موسيقي في منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد تنظيم المملكة لهذا الحدث على الجدوى من البيئة الجاذبة، والتنافسية التي باتت تُشكلها المملكة على خارطة الفن العالمي، من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات بأسلوب مغاير، وطرق حديثة، تؤكد أن المملكة لديها ما يساعدها على تنظيم وإنجاح أي فعاليات إقليمية أو دولية تتولى إدارتها، عبر أساليب مغايرة، وطرق تضمن لها الريادة الدولية.



المهرجان الماضي

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه، انطلاق مهرجان مدل بيست، «ساوند ستورم»، اليوم (الخميس)، وذلك بمشاركة عدد من أكبر نجوم الفن، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021. ويعد المهرجان حدثاً عالمياً للموسيقى والفن والثقافة.



وأقيم المهرجان العام الماضي لأول مرة في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر 2019. حيث يتسع لـ200 ألف شخص، وأقيمت فعاليات الدورة على 5 مسارح كبرى، واشتمل على 18 عنوانًا عالميًا و28 عرضاً عالمياً وبمشاركة أكثر من 100 فنان وموسيقي ودي جيه. استقطب المهرجان خلال ثلاثة أيام أكثر من 400 ألف زائر.



تسهيل الخطوات

ويؤكد جميع المتابعين على أن الاحترافية العالية التي رافقت التجهيز لمهرجان "مدل بيست" في دورته الحالية، تشكل تجربة استثنائية للزوار، منذ لحظة وصولهم إلى موقع المهرجان، مرورًا بالحفلات والفعاليات المصاحبة وانتهاءً بمغادرتهم مقر الفعالية.



وحرصت اللجنة المنظمة على تسهيل وتبسيط كل الخطوات والإجراءات أمام الزوار، مع توضيح نوعية الفعاليات أمامهم، عبر عدة طرق، منها مواقع وروابط إلكترونية، توضح جداول الفعاليات، والفنانين العالميين المشاركين فيها.



ولم تنس اللجنة المنظمة أيضاً تعزيز راحة زوار المهرجان إلى أقصى مراحل ذلك الأمر، وتسهيل وصولهم إلى القاعات التي يرغبونها، مع ضمان انسيابية حركتهم، وهذا يفسر اعتماد إدارة المهرجان على نشر ما يزيد على 1800 منظم، بواقع منظم لكل 30 زائراً، إضافة إلى توفير 335 كاميرا لتحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة والانسيابية.



فرصة من ذهب



ويعتبر تنظيم مهرجان "مدل بيست" في الرياض فرصة من ذهب لجميع الفنانين المحليين المهتمين بالموسيقى الإلكترونية من خلال احتكاكهم بأهم النجوم العالميين، بما يطور قدراتهم وصقل مواهبهم، ويوصل الفنان السعودي أهم المحافل العالمية المُشابهة، وهذه الفرصة لن يفوتها الفنانون من الدول المختلفة، عبر استثمارها في إظهار قدراتهم الفنية، والكشف عن جديدها في عالم الموسيقى.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443 06:44 PM

بخبرات متراكمة.. "مدل بيست" يؤكد قدرات المملكة في تنظيم المناسبات الدولية فرصة من ذهب للفنانين الراغبين في إظهار نتاجهم... وللمرة الثانية على التوالي





A A A





4 مشاركة

لم يكن تنظيم مهرجان "مدل بيست" في الرياض للمرة الثانية على التوالي من فراغ أو أمر تصاحبه العشوائية أو ضربة حظ، وإنما من قدرة فائقة، وإمكانات متطورة، ورغبة جادة أكدتها السعودية على أرض الواقع، في تنظيم هذا الحدث الدولي، الذي تترقبه دول المنطقة والعالم، وتستعد له بكل ما هو جديد وحديث في عالم الموسيقى.



ولمن لا يعرف، فالمهرجان أضخم حدث موسيقي في منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد تنظيم المملكة لهذا الحدث على الجدوى من البيئة الجاذبة، والتنافسية التي باتت تُشكلها المملكة على خارطة الفن العالمي، من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات بأسلوب مغاير، وطرق حديثة، تؤكد أن المملكة لديها ما يساعدها على تنظيم وإنجاح أي فعاليات إقليمية أو دولية تتولى إدارتها، عبر أساليب مغايرة، وطرق تضمن لها الريادة الدولية.



المهرجان الماضي

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه، انطلاق مهرجان مدل بيست، «ساوند ستورم»، اليوم (الخميس)، وذلك بمشاركة عدد من أكبر نجوم الفن، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021. ويعد المهرجان حدثاً عالمياً للموسيقى والفن والثقافة.



وأقيم المهرجان العام الماضي لأول مرة في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر 2019. حيث يتسع لـ200 ألف شخص، وأقيمت فعاليات الدورة على 5 مسارح كبرى، واشتمل على 18 عنوانًا عالميًا و28 عرضاً عالمياً وبمشاركة أكثر من 100 فنان وموسيقي ودي جيه. استقطب المهرجان خلال ثلاثة أيام أكثر من 400 ألف زائر.



تسهيل الخطوات

ويؤكد جميع المتابعين على أن الاحترافية العالية التي رافقت التجهيز لمهرجان "مدل بيست" في دورته الحالية، تشكل تجربة استثنائية للزوار، منذ لحظة وصولهم إلى موقع المهرجان، مرورًا بالحفلات والفعاليات المصاحبة وانتهاءً بمغادرتهم مقر الفعالية.



وحرصت اللجنة المنظمة على تسهيل وتبسيط كل الخطوات والإجراءات أمام الزوار، مع توضيح نوعية الفعاليات أمامهم، عبر عدة طرق، منها مواقع وروابط إلكترونية، توضح جداول الفعاليات، والفنانين العالميين المشاركين فيها.



ولم تنس اللجنة المنظمة أيضاً تعزيز راحة زوار المهرجان إلى أقصى مراحل ذلك الأمر، وتسهيل وصولهم إلى القاعات التي يرغبونها، مع ضمان انسيابية حركتهم، وهذا يفسر اعتماد إدارة المهرجان على نشر ما يزيد على 1800 منظم، بواقع منظم لكل 30 زائراً، إضافة إلى توفير 335 كاميرا لتحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة والانسيابية.



فرصة من ذهب



ويعتبر تنظيم مهرجان "مدل بيست" في الرياض فرصة من ذهب لجميع الفنانين المحليين المهتمين بالموسيقى الإلكترونية من خلال احتكاكهم بأهم النجوم العالميين، بما يطور قدراتهم وصقل مواهبهم، ويوصل الفنان السعودي أهم المحافل العالمية المُشابهة، وهذه الفرصة لن يفوتها الفنانون من الدول المختلفة، عبر استثمارها في إظهار قدراتهم الفنية، والكشف عن جديدها في عالم الموسيقى.