النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ألمانيا تسجل 31849 إصابة جديدة بكورونا و1188 وفاة خلال يوم واحد

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 31849 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و1188 وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.866.887 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 38795 حالة وفاة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ألمانيا تسجل 31849 إصابة جديدة بكورونا و1188 وفاة خلال يوم واحد
سبق

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 31849 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و1188 وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.866.887 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 38795 حالة وفاة.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
01:23 PM

ألمانيا تسجل 31849 إصابة جديدة بكورونا و1188 وفاة خلال يوم واحد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
143

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 31849 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و1188 وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.866.887 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 38795 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,210
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,942
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,548
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,679

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة