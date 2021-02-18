الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 11 مساء
قال: تُصحَب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل 6 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية مع تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: (أبو عريش، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفرسان، والأجزاء الساحلية).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ11 صباحًا.
الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 11 مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-02-18
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية مع تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: (أبو عريش، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفرسان، والأجزاء الساحلية).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ11 صباحًا.
18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
08:33 AM
الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 11 مساء
قال: تُصحَب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل 6 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية مع تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: (أبو عريش، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفرسان، والأجزاء الساحلية).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ11 صباحًا.