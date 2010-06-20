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مدير عام "الموارد البشرية" بجازان يكرّم "المهندس الفيفي"

كرّم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة جازان المهندس أحمد محمد القنفذي، ومدير الشؤون الإدارية والمالية والخدمات المساندة محسن العنبري, المهندس محمد سالم الفيفي؛ نظرًا لجهوده المبذولة وتفانيه في أداء الواجبات الموكلة إليه، آملين منه بذل المزيد من العطاء والمثابرة في أداء مهامه، ومن الله التوفيق.

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مدير عام "الموارد البشرية" بجازان يكرّم "المهندس الفيفي"
سبق

كرّم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة جازان المهندس أحمد محمد القنفذي، ومدير الشؤون الإدارية والمالية والخدمات المساندة محسن العنبري, المهندس محمد سالم الفيفي؛ نظرًا لجهوده المبذولة وتفانيه في أداء الواجبات الموكلة إليه، آملين منه بذل المزيد من العطاء والمثابرة في أداء مهامه، ومن الله التوفيق.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
11:14 PM

مدير عام "الموارد البشرية" بجازان يكرّم "المهندس الفيفي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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كرّم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة جازان المهندس أحمد محمد القنفذي، ومدير الشؤون الإدارية والمالية والخدمات المساندة محسن العنبري, المهندس محمد سالم الفيفي؛ نظرًا لجهوده المبذولة وتفانيه في أداء الواجبات الموكلة إليه، آملين منه بذل المزيد من العطاء والمثابرة في أداء مهامه، ومن الله التوفيق.

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