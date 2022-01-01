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بسبب الأمطار.. تأجيل تحكيم الإبل الشقح والحمر على شلفا ولي العهد بسبب الأمطار

"الموسى": المهرجان عالمي.. والإبل الوضح هي الأعلى قيمة سوقية

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على الصياهد، وما صاحبها من ضباب كثيف غطى المنطقة، صباح اليوم السبت، في تأجيل تحكيم الإبل الشقح والحمر على شلفا ولي العهد في عرضه الثاني، والاكتفاء بالعرض الأول فقط؛ نتيجة لتواصل تردي الرؤية الأفقية، على أن تستعرض في وقت لاحق.

من جهة أخرى استقبلت اللجان الابتدائية بلجان التحكيم اليوم السبت، الإبل المشاركة في لون الوضح في شلفا ولي العهد؛ تمهيدًا للعرض أمام لجان التحكيم يوم الاثنين.

من جهة أخرى نوّه مالك الإبل موسى بن محمد الموسى، بنجاح نادي الإبل وتميزه في تنظيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد.

وقال "الموسى" تميز المهرجان ونجاحه، جاء بدعم قيادتنا الرشيدة -أعزها الله- حتى ظهر بهذا النجاح والمكانة العالمية بإشراف من نادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن حثلين.

وقال "الموسى": إن شوط الشلفا قوي جدًّا والمنافسة على أشدها والمنقية بكامل جهوزيتها للمنافسة وتحقيق الإنجاز والتوفيق بيدالله، عز وجل.

وأكد أن النادي قدّم كل الخدمات التي تسهّل على ملاك الإبل المشاركة، وهيَّأت المقار المناسبة والخدمات التي سهّلت من مشاركتهم وضمان راحتهم؛ فلهم كل التقدير على هذا الاهتمام.

وأشار إلى أن الإبل الوضح هي الأكبر جماهيرية والأعلى قيمة سوقية على الإطلاق وصفقاتها هي الأعلى.

من جهة أخرى، وبالتزامن مع عودة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ اتجه مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام حاليًا في الصياهد الجنوبية، إلى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي أوصت بها الجهات الصحية المعنية، داخل جميع فعالياته ومسابقاته اليومية، بما يضمن عدم انتشار الفيروس وسلامة جميع الزوار والمشاركين في المهرجان، من ملاك وجمهور وعمال وإداريين وغيرهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب الأمطار.. تأجيل تحكيم الإبل الشقح والحمر على شلفا ولي العهد بسبب الأمطار
سبق

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على الصياهد، وما صاحبها من ضباب كثيف غطى المنطقة، صباح اليوم السبت، في تأجيل تحكيم الإبل الشقح والحمر على شلفا ولي العهد في عرضه الثاني، والاكتفاء بالعرض الأول فقط؛ نتيجة لتواصل تردي الرؤية الأفقية، على أن تستعرض في وقت لاحق.

من جهة أخرى استقبلت اللجان الابتدائية بلجان التحكيم اليوم السبت، الإبل المشاركة في لون الوضح في شلفا ولي العهد؛ تمهيدًا للعرض أمام لجان التحكيم يوم الاثنين.

من جهة أخرى نوّه مالك الإبل موسى بن محمد الموسى، بنجاح نادي الإبل وتميزه في تنظيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد.

وقال "الموسى" تميز المهرجان ونجاحه، جاء بدعم قيادتنا الرشيدة -أعزها الله- حتى ظهر بهذا النجاح والمكانة العالمية بإشراف من نادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن حثلين.

وقال "الموسى": إن شوط الشلفا قوي جدًّا والمنافسة على أشدها والمنقية بكامل جهوزيتها للمنافسة وتحقيق الإنجاز والتوفيق بيدالله، عز وجل.

وأكد أن النادي قدّم كل الخدمات التي تسهّل على ملاك الإبل المشاركة، وهيَّأت المقار المناسبة والخدمات التي سهّلت من مشاركتهم وضمان راحتهم؛ فلهم كل التقدير على هذا الاهتمام.

وأشار إلى أن الإبل الوضح هي الأكبر جماهيرية والأعلى قيمة سوقية على الإطلاق وصفقاتها هي الأعلى.

من جهة أخرى، وبالتزامن مع عودة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ اتجه مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام حاليًا في الصياهد الجنوبية، إلى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي أوصت بها الجهات الصحية المعنية، داخل جميع فعالياته ومسابقاته اليومية، بما يضمن عدم انتشار الفيروس وسلامة جميع الزوار والمشاركين في المهرجان، من ملاك وجمهور وعمال وإداريين وغيرهم.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
04:26 PM

بسبب الأمطار.. تأجيل تحكيم الإبل الشقح والحمر على شلفا ولي العهد بسبب الأمطار

"الموسى": المهرجان عالمي.. والإبل الوضح هي الأعلى قيمة سوقية

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حمد الفراج - الرياض
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تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على الصياهد، وما صاحبها من ضباب كثيف غطى المنطقة، صباح اليوم السبت، في تأجيل تحكيم الإبل الشقح والحمر على شلفا ولي العهد في عرضه الثاني، والاكتفاء بالعرض الأول فقط؛ نتيجة لتواصل تردي الرؤية الأفقية، على أن تستعرض في وقت لاحق.

من جهة أخرى استقبلت اللجان الابتدائية بلجان التحكيم اليوم السبت، الإبل المشاركة في لون الوضح في شلفا ولي العهد؛ تمهيدًا للعرض أمام لجان التحكيم يوم الاثنين.

من جهة أخرى نوّه مالك الإبل موسى بن محمد الموسى، بنجاح نادي الإبل وتميزه في تنظيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد.

وقال "الموسى" تميز المهرجان ونجاحه، جاء بدعم قيادتنا الرشيدة -أعزها الله- حتى ظهر بهذا النجاح والمكانة العالمية بإشراف من نادي الإبل بقيادة الشيخ فهد بن حثلين.

وقال "الموسى": إن شوط الشلفا قوي جدًّا والمنافسة على أشدها والمنقية بكامل جهوزيتها للمنافسة وتحقيق الإنجاز والتوفيق بيدالله، عز وجل.

وأكد أن النادي قدّم كل الخدمات التي تسهّل على ملاك الإبل المشاركة، وهيَّأت المقار المناسبة والخدمات التي سهّلت من مشاركتهم وضمان راحتهم؛ فلهم كل التقدير على هذا الاهتمام.

وأشار إلى أن الإبل الوضح هي الأكبر جماهيرية والأعلى قيمة سوقية على الإطلاق وصفقاتها هي الأعلى.

من جهة أخرى، وبالتزامن مع عودة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ اتجه مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام حاليًا في الصياهد الجنوبية، إلى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي أوصت بها الجهات الصحية المعنية، داخل جميع فعالياته ومسابقاته اليومية، بما يضمن عدم انتشار الفيروس وسلامة جميع الزوار والمشاركين في المهرجان، من ملاك وجمهور وعمال وإداريين وغيرهم.

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