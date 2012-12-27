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البرلمان العربي يطلق أول دبلوم مهني مُتخصص ومُعتمد في الدبلوماسية البرلمانية العربية

يهدف إلى بناء قدرات أعضاء البرلمانات والمجالس العربية وتمكينهم من أداء مهامهم

أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي عن إطلاق النسخة الأولى من الدبلوم المهني المتخصص والمعتمد حول الدبلوماسية البرلمانية الذي ينظمه مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان بالتعاون مع أعرق الجامعات العربية والأكاديمية المتخصصة في العالم العربي، لافتًا إلى أن محاضرات الدبلوم ستبدأ في الأول من فبراير المقبل.
وأوضح العسومي، في بيان اليوم، أن المشاركة مفتوحة لأعضاء البرلمانات والمجالس العربية، بالإضافة إلى بعض أعضاء البرلمان العربي وجميع منسوبي وزارات الخارجية والوزارات المعنية بالعلاقة مع البرلمانات والمجالس في الدول العربية، إلى جانب المجالس الوطنية والقومية للمرأة في الدول العربية ومنسوبي بعض المؤسسات الرسمية الإعلامية في الدول العربية.
وأشار إلى أن مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية يهدف من خلال النسخة الأولى من الدبلوم المهني المُعتمد على بناء قدرات أعضاء البرلمانات والمجالس العربية وتمكينهم من أداء مهامهم البرلمانية والدور المنوط بهم، خاصة في التعبير عن مصالح وهموم الشعوب العربية ونقلها إلى المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتجسيد هذه المصالح والدفاع عنها من خلال سياسات وإجراءات وقرارات داعمة لها.

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البرلمان العربي يطلق أول دبلوم مهني مُتخصص ومُعتمد في الدبلوماسية البرلمانية العربية
سبق

أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي عن إطلاق النسخة الأولى من الدبلوم المهني المتخصص والمعتمد حول الدبلوماسية البرلمانية الذي ينظمه مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان بالتعاون مع أعرق الجامعات العربية والأكاديمية المتخصصة في العالم العربي، لافتًا إلى أن محاضرات الدبلوم ستبدأ في الأول من فبراير المقبل.
وأوضح العسومي، في بيان اليوم، أن المشاركة مفتوحة لأعضاء البرلمانات والمجالس العربية، بالإضافة إلى بعض أعضاء البرلمان العربي وجميع منسوبي وزارات الخارجية والوزارات المعنية بالعلاقة مع البرلمانات والمجالس في الدول العربية، إلى جانب المجالس الوطنية والقومية للمرأة في الدول العربية ومنسوبي بعض المؤسسات الرسمية الإعلامية في الدول العربية.
وأشار إلى أن مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية يهدف من خلال النسخة الأولى من الدبلوم المهني المُعتمد على بناء قدرات أعضاء البرلمانات والمجالس العربية وتمكينهم من أداء مهامهم البرلمانية والدور المنوط بهم، خاصة في التعبير عن مصالح وهموم الشعوب العربية ونقلها إلى المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتجسيد هذه المصالح والدفاع عنها من خلال سياسات وإجراءات وقرارات داعمة لها.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
02:38 PM

البرلمان العربي يطلق أول دبلوم مهني مُتخصص ومُعتمد في الدبلوماسية البرلمانية العربية

يهدف إلى بناء قدرات أعضاء البرلمانات والمجالس العربية وتمكينهم من أداء مهامهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي عن إطلاق النسخة الأولى من الدبلوم المهني المتخصص والمعتمد حول الدبلوماسية البرلمانية الذي ينظمه مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان بالتعاون مع أعرق الجامعات العربية والأكاديمية المتخصصة في العالم العربي، لافتًا إلى أن محاضرات الدبلوم ستبدأ في الأول من فبراير المقبل.
وأوضح العسومي، في بيان اليوم، أن المشاركة مفتوحة لأعضاء البرلمانات والمجالس العربية، بالإضافة إلى بعض أعضاء البرلمان العربي وجميع منسوبي وزارات الخارجية والوزارات المعنية بالعلاقة مع البرلمانات والمجالس في الدول العربية، إلى جانب المجالس الوطنية والقومية للمرأة في الدول العربية ومنسوبي بعض المؤسسات الرسمية الإعلامية في الدول العربية.
وأشار إلى أن مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية يهدف من خلال النسخة الأولى من الدبلوم المهني المُعتمد على بناء قدرات أعضاء البرلمانات والمجالس العربية وتمكينهم من أداء مهامهم البرلمانية والدور المنوط بهم، خاصة في التعبير عن مصالح وهموم الشعوب العربية ونقلها إلى المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتجسيد هذه المصالح والدفاع عنها من خلال سياسات وإجراءات وقرارات داعمة لها.

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