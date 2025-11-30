دبي تحتضن معسكر الاتحاد.. والفريق يواجه العين والجزيرة

وسط غياب 3 من عناصره

قررت إدارة نادي الاتحاد إقامة معسكر خارجي للفريق الكروي الأول "متصدر الدوري - 26 نقطة"، وتحديداً في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، من أجل الاستفادة من فترة توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب إقامة بطولة كأس العرب 2021 في العاصمة القطرية الدوحة.



ويستمر المعسكر حتى يوم 12 ديسمبر المقبل، وتتخلله مباراتان وديتان؛ الأولى أمام العين يوم 6 ديسمبر، والثانية يوم 11 من الشهر نفسه أمام الجزيرة.



ويغيب عن الاتحاد في هذا المعسكر 3 لاعبين لانشغالهم مع منتخبات بلادهم المشاركة في النسخة العاشرة من كأس العرب؛ وهم سعود عبد الحميد ومهند الشنقيطي مع المنتخب السعودي، وأحمد حجازي مع منتخب مصر.