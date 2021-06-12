النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عن سنتين".. "منصة روح السعودية" تعلن عودة مواسم المملكة في نسختها الجديدة

بزخم مضاعف وفعاليات أكثر تنوُّعًا.. ولأول مرة دعوة الجمهور للمشاركة

أعلنت "منصة روح السعودية" عودة مواسم السعودية في نسختها الجديدة بزخم مضاعف "عن سنتين"، وفعاليات أكبر حجمًا، وأطول مدة، وأكثر تنوعًا، وإثارة وبهجة؛ تلبي تطلعات الأفراد والعوائل كافة من مختلف شرائح المجتمع. ومن المقرر عودة المواسم في الربع الرابع من العام الحالي 2021.

وقد أعلنت "منصة روح السعودية" لأول مرة دعوة الجمهور للتفاعل والمشاركة في صناعة مواسم السعودية من خلال الموقع الالكتروني www.2years.sa المخصص لاستقبال الآراء والمقترحات؛ لإثراء مواسم السعودية، والمشاركة في تصميم وصناعة وتقديم فعاليات أكبر وأجمل وأكثر تنوعًا وتميزًا لتلبية التطلعات كافة.

وتأتي انطلاقة مواسم السعودية الجديدة متوائمة مع رؤية المملكة 2030، وفي إطار حرص القيادة الرشيدة على إثراء حياة المواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة لسكان المملكة، والترويج للوجهات، وإبراز الكنوز السياحية والثقافية والترفيهية والرياضية للإسهام في صناعة وجهات سياحية متميزة، تضع المملكة على خارطة السياحة العالمية.

كما تسهم مواسم السعودية في تنويع الاقتصاد الوطني، وتوفير الفرص الاستثمارية الجاذبة لدفع عجلة النمو في قطاعات عديدة ومتنوعة، وذلك من خلال إشراك وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في تنفيذ المواسم والفعاليات التي تخلق بدورها العديد من الوظائف الموسمية لأبناء وبنات المملكة.

وكانت مواسم السعودية قد انطلقت لأول مرة في عام 2019، وأسهمت في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي عبر حزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة حول المملكة، محققة العديد من المكتسبات والأرقام والمؤشرات المتميزة؛ إذ تم في المجمل تقديم أكثر من 390 فعالية نوعية، جذبت أكثر من 50 مليون زائر، وساهمت في توليد العديد من فرص الأعمال، إضافة لما يزيد على 100 ألف وظيفة دائمة وموسمية.

الهيئة العامة للترفيه هيئة الترفيه مواسم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عن سنتين".. "منصة روح السعودية" تعلن عودة مواسم المملكة في نسختها الجديدة
سبق

أعلنت "منصة روح السعودية" عودة مواسم السعودية في نسختها الجديدة بزخم مضاعف "عن سنتين"، وفعاليات أكبر حجمًا، وأطول مدة، وأكثر تنوعًا، وإثارة وبهجة؛ تلبي تطلعات الأفراد والعوائل كافة من مختلف شرائح المجتمع. ومن المقرر عودة المواسم في الربع الرابع من العام الحالي 2021.

وقد أعلنت "منصة روح السعودية" لأول مرة دعوة الجمهور للتفاعل والمشاركة في صناعة مواسم السعودية من خلال الموقع الالكتروني www.2years.sa المخصص لاستقبال الآراء والمقترحات؛ لإثراء مواسم السعودية، والمشاركة في تصميم وصناعة وتقديم فعاليات أكبر وأجمل وأكثر تنوعًا وتميزًا لتلبية التطلعات كافة.

وتأتي انطلاقة مواسم السعودية الجديدة متوائمة مع رؤية المملكة 2030، وفي إطار حرص القيادة الرشيدة على إثراء حياة المواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة لسكان المملكة، والترويج للوجهات، وإبراز الكنوز السياحية والثقافية والترفيهية والرياضية للإسهام في صناعة وجهات سياحية متميزة، تضع المملكة على خارطة السياحة العالمية.

كما تسهم مواسم السعودية في تنويع الاقتصاد الوطني، وتوفير الفرص الاستثمارية الجاذبة لدفع عجلة النمو في قطاعات عديدة ومتنوعة، وذلك من خلال إشراك وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في تنفيذ المواسم والفعاليات التي تخلق بدورها العديد من الوظائف الموسمية لأبناء وبنات المملكة.

وكانت مواسم السعودية قد انطلقت لأول مرة في عام 2019، وأسهمت في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي عبر حزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة حول المملكة، محققة العديد من المكتسبات والأرقام والمؤشرات المتميزة؛ إذ تم في المجمل تقديم أكثر من 390 فعالية نوعية، جذبت أكثر من 50 مليون زائر، وساهمت في توليد العديد من فرص الأعمال، إضافة لما يزيد على 100 ألف وظيفة دائمة وموسمية.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
11:36 PM
اخر تعديل
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
06:18 AM

"عن سنتين".. "منصة روح السعودية" تعلن عودة مواسم المملكة في نسختها الجديدة

بزخم مضاعف وفعاليات أكثر تنوُّعًا.. ولأول مرة دعوة الجمهور للمشاركة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
8,764

أعلنت "منصة روح السعودية" عودة مواسم السعودية في نسختها الجديدة بزخم مضاعف "عن سنتين"، وفعاليات أكبر حجمًا، وأطول مدة، وأكثر تنوعًا، وإثارة وبهجة؛ تلبي تطلعات الأفراد والعوائل كافة من مختلف شرائح المجتمع. ومن المقرر عودة المواسم في الربع الرابع من العام الحالي 2021.

وقد أعلنت "منصة روح السعودية" لأول مرة دعوة الجمهور للتفاعل والمشاركة في صناعة مواسم السعودية من خلال الموقع الالكتروني www.2years.sa المخصص لاستقبال الآراء والمقترحات؛ لإثراء مواسم السعودية، والمشاركة في تصميم وصناعة وتقديم فعاليات أكبر وأجمل وأكثر تنوعًا وتميزًا لتلبية التطلعات كافة.

وتأتي انطلاقة مواسم السعودية الجديدة متوائمة مع رؤية المملكة 2030، وفي إطار حرص القيادة الرشيدة على إثراء حياة المواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة لسكان المملكة، والترويج للوجهات، وإبراز الكنوز السياحية والثقافية والترفيهية والرياضية للإسهام في صناعة وجهات سياحية متميزة، تضع المملكة على خارطة السياحة العالمية.

كما تسهم مواسم السعودية في تنويع الاقتصاد الوطني، وتوفير الفرص الاستثمارية الجاذبة لدفع عجلة النمو في قطاعات عديدة ومتنوعة، وذلك من خلال إشراك وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في تنفيذ المواسم والفعاليات التي تخلق بدورها العديد من الوظائف الموسمية لأبناء وبنات المملكة.

وكانت مواسم السعودية قد انطلقت لأول مرة في عام 2019، وأسهمت في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي عبر حزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة حول المملكة، محققة العديد من المكتسبات والأرقام والمؤشرات المتميزة؛ إذ تم في المجمل تقديم أكثر من 390 فعالية نوعية، جذبت أكثر من 50 مليون زائر، وساهمت في توليد العديد من فرص الأعمال، إضافة لما يزيد على 100 ألف وظيفة دائمة وموسمية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,519
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,038
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,104
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,719

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة