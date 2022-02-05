قالت فرق الإنقاذ المغربية، إن عملية الحفر لإنقاذ الطفل ريان من داخل البئر قاربت على الانتهاء.
فيما تستعد الفرق الطبية عند بوابة النفق حيث تجري عملية إنقاذ الطفل "ريان".
فرق الإنقاذ المغربية: عملية الحفر لإنقاذ الطفل ريان من داخل البئر قاربت على الانتهاء
قالت فرق الإنقاذ المغربية، إن عملية الحفر لإنقاذ الطفل ريان من داخل البئر قاربت على الانتهاء.
فيما تستعد الفرق الطبية عند بوابة النفق حيث تجري عملية إنقاذ الطفل "ريان".
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فرق الإنقاذ المغربية: عملية الحفر لإنقاذ الطفل ريان من داخل البئر قاربت على الانتهاءصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-05
قالت فرق الإنقاذ المغربية، إن عملية الحفر لإنقاذ الطفل ريان من داخل البئر قاربت على الانتهاء.
05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
05:11 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
07:21 PM
فرق الإنقاذ المغربية: عملية الحفر لإنقاذ الطفل ريان من داخل البئر قاربت على الانتهاء
قالت فرق الإنقاذ المغربية، إن عملية الحفر لإنقاذ الطفل ريان من داخل البئر قاربت على الانتهاء.
فيما تستعد الفرق الطبية عند بوابة النفق حيث تجري عملية إنقاذ الطفل "ريان".
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