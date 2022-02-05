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فرق الإنقاذ المغربية: عملية الحفر لإنقاذ الطفل ريان من داخل البئر قاربت على الانتهاء

قالت فرق الإنقاذ المغربية، إن عملية الحفر لإنقاذ الطفل ريان من داخل البئر قاربت على الانتهاء.
فيما تستعد الفرق الطبية عند بوابة النفق حيث تجري عملية إنقاذ الطفل "ريان".

المغرب شفشاون ريان البئر

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فرق الإنقاذ المغربية: عملية الحفر لإنقاذ الطفل ريان من داخل البئر قاربت على الانتهاء
سبق

قالت فرق الإنقاذ المغربية، إن عملية الحفر لإنقاذ الطفل ريان من داخل البئر قاربت على الانتهاء.
فيما تستعد الفرق الطبية عند بوابة النفق حيث تجري عملية إنقاذ الطفل "ريان".

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
05:11 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
07:21 PM

فرق الإنقاذ المغربية: عملية الحفر لإنقاذ الطفل ريان من داخل البئر قاربت على الانتهاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
7,307

قالت فرق الإنقاذ المغربية، إن عملية الحفر لإنقاذ الطفل ريان من داخل البئر قاربت على الانتهاء.
فيما تستعد الفرق الطبية عند بوابة النفق حيث تجري عملية إنقاذ الطفل "ريان".

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,234
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,218
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,933
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