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مدرب الهلال يقدّم محاضرة للمدربين السعوديين

أعلنت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تنظيم محاضرة للمدربين الوطنيين.

وقالت اللجنة: "يقيم جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم محاضرة للمدربين السعوديين، في قاعة المؤتمرات الكبرى، بمقر اللجنة الأولمبية المحلية، الأحد المقبل".

ويأتي ذلك تحت عنوان المحاضرة الرابعة، التي تنظمها اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضمن برنامج التعليم المستمر.

ودعت اللجنة المدربين الوطنيين الراغبين في الحضور، للتسجيل عبر رابط إلكتروني.

وستقام المحاضرة في تمام الساعة الرابعة، عصر الأحد المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب الهلال يقدّم محاضرة للمدربين السعوديين
سبق

أعلنت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تنظيم محاضرة للمدربين الوطنيين.

وقالت اللجنة: "يقيم جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم محاضرة للمدربين السعوديين، في قاعة المؤتمرات الكبرى، بمقر اللجنة الأولمبية المحلية، الأحد المقبل".

ويأتي ذلك تحت عنوان المحاضرة الرابعة، التي تنظمها اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضمن برنامج التعليم المستمر.

ودعت اللجنة المدربين الوطنيين الراغبين في الحضور، للتسجيل عبر رابط إلكتروني.

وستقام المحاضرة في تمام الساعة الرابعة، عصر الأحد المقبل.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
07:11 PM

مدرب الهلال يقدّم محاضرة للمدربين السعوديين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,350

أعلنت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تنظيم محاضرة للمدربين الوطنيين.

وقالت اللجنة: "يقيم جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم محاضرة للمدربين السعوديين، في قاعة المؤتمرات الكبرى، بمقر اللجنة الأولمبية المحلية، الأحد المقبل".

ويأتي ذلك تحت عنوان المحاضرة الرابعة، التي تنظمها اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضمن برنامج التعليم المستمر.

ودعت اللجنة المدربين الوطنيين الراغبين في الحضور، للتسجيل عبر رابط إلكتروني.

وستقام المحاضرة في تمام الساعة الرابعة، عصر الأحد المقبل.

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