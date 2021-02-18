والد الزميل "عمر غالب" في ذمة الله

توفي والد الزميل "عمر غالب" المحرر في "سبق".. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
أسرة تحرير "سبق" تتقدم بالتعازي للزميل "عمر غالب" وأسرته وأهله، وتسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه.
توفي والد الزميل "عمر غالب" المحرر في "سبق".. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
أسرة تحرير "سبق" تتقدم بالتعازي للزميل "عمر غالب" وأسرته وأهله، وتسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه.
توفي والد الزميل "عمر غالب" المحرر في "سبق".. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
أسرة تحرير "سبق" تتقدم بالتعازي للزميل "عمر غالب" وأسرته وأهله، وتسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه.
توفي والد الزميل "عمر غالب" المحرر في "سبق".. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
أسرة تحرير "سبق" تتقدم بالتعازي للزميل "عمر غالب" وأسرته وأهله، وتسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه.