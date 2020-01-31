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مصادر "سبق" تنفي تسجيل حالات كورونا الجديد في مستشفى النور بمكة

أكدت أن الوضع طبيعي ويتم استقبال جميع الحالات في الطوارئ

نفت مصادر مطلعة لـ"سبق" تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، كافشة أنه يتم استقبال جميع الحالات في الطوارئ وأن الوضع طبيعي.

جاء ذلك بعد تداول تغريدات تفيد بظهور حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة وأن المستشفى متوقف في استقبال الحالات.

فيروس كورونا الجديد مستشفى النور التخصصي مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر "سبق" تنفي تسجيل حالات كورونا الجديد في مستشفى النور بمكة
سبق

نفت مصادر مطلعة لـ"سبق" تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، كافشة أنه يتم استقبال جميع الحالات في الطوارئ وأن الوضع طبيعي.

جاء ذلك بعد تداول تغريدات تفيد بظهور حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة وأن المستشفى متوقف في استقبال الحالات.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
04:15 PM
اخر تعديل
31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
05:24 PM

مصادر "سبق" تنفي تسجيل حالات كورونا الجديد في مستشفى النور بمكة

أكدت أن الوضع طبيعي ويتم استقبال جميع الحالات في الطوارئ

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
4
1,326

نفت مصادر مطلعة لـ"سبق" تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، كافشة أنه يتم استقبال جميع الحالات في الطوارئ وأن الوضع طبيعي.

جاء ذلك بعد تداول تغريدات تفيد بظهور حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة وأن المستشفى متوقف في استقبال الحالات.

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