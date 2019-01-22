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"أمريكية" تقاضي شركتَي "ميتا" و"سناب" لتسببهما في انتحار ابنتها الصغرى

رفعت امرأة من ولاية كونيكتيكت الأمريكية، دعوى قضائية ضد شركتَي "ميتا" و"سناب"، بدعوى أنّ الإدمان على منصات التواصل الاجتماعي، تسبّب في انتحار ابنتها الصغرى.

وأقدمت ابنتها سيلينا رودريغز؛ البالغة من العمر 11 عاماً، على الانتحار العام الماضي.

وجاء في الدعوى المقدمة أنّ انتحار الفتاة، سببه "السمات الخطيرة" لهذه المنصات، طبقا لـ "بي بي سي".

القضية تأتي وسط زيادة المخاوف من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، ووسط قلق المشرعين الأمريكيين أيضاً من هذا التأثير على الشباب.

وتقدم مركز حقوقي للدفاع عن ضحايا التواصل الاجتماعي، بالشكوى نيابة عن تامي رودريغز؛ والدة الطفلة سيلينا؛ وأصدر بياناً قال فيه إن "الفتاة عانت إدماناً "شديداً" لتطبيقَي "إنستغرام" و"سناب شات".

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"أمريكية" تقاضي شركتَي "ميتا" و"سناب" لتسببهما في انتحار ابنتها الصغرى
سبق

رفعت امرأة من ولاية كونيكتيكت الأمريكية، دعوى قضائية ضد شركتَي "ميتا" و"سناب"، بدعوى أنّ الإدمان على منصات التواصل الاجتماعي، تسبّب في انتحار ابنتها الصغرى.

وأقدمت ابنتها سيلينا رودريغز؛ البالغة من العمر 11 عاماً، على الانتحار العام الماضي.

وجاء في الدعوى المقدمة أنّ انتحار الفتاة، سببه "السمات الخطيرة" لهذه المنصات، طبقا لـ "بي بي سي".

القضية تأتي وسط زيادة المخاوف من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، ووسط قلق المشرعين الأمريكيين أيضاً من هذا التأثير على الشباب.

وتقدم مركز حقوقي للدفاع عن ضحايا التواصل الاجتماعي، بالشكوى نيابة عن تامي رودريغز؛ والدة الطفلة سيلينا؛ وأصدر بياناً قال فيه إن "الفتاة عانت إدماناً "شديداً" لتطبيقَي "إنستغرام" و"سناب شات".

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
10:31 AM

"أمريكية" تقاضي شركتَي "ميتا" و"سناب" لتسببهما في انتحار ابنتها الصغرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفعت امرأة من ولاية كونيكتيكت الأمريكية، دعوى قضائية ضد شركتَي "ميتا" و"سناب"، بدعوى أنّ الإدمان على منصات التواصل الاجتماعي، تسبّب في انتحار ابنتها الصغرى.

وأقدمت ابنتها سيلينا رودريغز؛ البالغة من العمر 11 عاماً، على الانتحار العام الماضي.

وجاء في الدعوى المقدمة أنّ انتحار الفتاة، سببه "السمات الخطيرة" لهذه المنصات، طبقا لـ "بي بي سي".

القضية تأتي وسط زيادة المخاوف من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، ووسط قلق المشرعين الأمريكيين أيضاً من هذا التأثير على الشباب.

وتقدم مركز حقوقي للدفاع عن ضحايا التواصل الاجتماعي، بالشكوى نيابة عن تامي رودريغز؛ والدة الطفلة سيلينا؛ وأصدر بياناً قال فيه إن "الفتاة عانت إدماناً "شديداً" لتطبيقَي "إنستغرام" و"سناب شات".

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