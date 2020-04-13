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إمارة الباحة تستعين بطائرات "درون" للمسح الحراري

ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى كورونا

استخدمت إمارة منطقة الباحة أمس, تقنية المسح الحراري الجوي عبر طائرات "الدرون" المزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف التي تعمل على الذكاء الاصطناعي، لمراقبة درجة حرارة مرتادي أسواق النفع العام بمدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.


وتقوم طائرات "الدرون" التي تستخدمها إمارة الباحة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في معهد الفضاء والطيران بقراءة درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة، وتحديد من لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي، لاتخاذ الإجراءات الوقائية بهدف متابعة سلامة المتسوقين بالمنطقة.


الباحة إمارة الباحة طائرات الدرون الذكاء الاصطناعي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إمارة الباحة تستعين بطائرات "درون" للمسح الحراري
سبق

استخدمت إمارة منطقة الباحة أمس, تقنية المسح الحراري الجوي عبر طائرات "الدرون" المزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف التي تعمل على الذكاء الاصطناعي، لمراقبة درجة حرارة مرتادي أسواق النفع العام بمدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.


وتقوم طائرات "الدرون" التي تستخدمها إمارة الباحة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في معهد الفضاء والطيران بقراءة درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة، وتحديد من لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي، لاتخاذ الإجراءات الوقائية بهدف متابعة سلامة المتسوقين بالمنطقة.


13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
01:14 AM

إمارة الباحة تستعين بطائرات "درون" للمسح الحراري

ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى كورونا

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
2
3,321

استخدمت إمارة منطقة الباحة أمس, تقنية المسح الحراري الجوي عبر طائرات "الدرون" المزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف التي تعمل على الذكاء الاصطناعي، لمراقبة درجة حرارة مرتادي أسواق النفع العام بمدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.


وتقوم طائرات "الدرون" التي تستخدمها إمارة الباحة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في معهد الفضاء والطيران بقراءة درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة، وتحديد من لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي، لاتخاذ الإجراءات الوقائية بهدف متابعة سلامة المتسوقين بالمنطقة.


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