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النصر يخسر الغنام وينتظر نتيجة "مايكون".. قبل موقعة الهلال

بات لاعب النصر خالد الغنام خارج حسابات المدير الفني للفريق الكروي الأول "فيتوريا"، وتأكد غياب الغنام عن ديربي الرياض الذي يجمع الهلال ونظيره النصر، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ولا زال النصر ينتظر نتيجة المسحة الطبية للبرازيلي "مايكون"؛ حيث من المتوقع أن تظهر النتيجة غدًا الاثنين.

هذا، وكان لاعب الوسط البرازيلي بيتروس ماتيوس قد شارك في تدريبات النصر بعد أن أنهى اللاعب فترة الحجر إثر تعافيه من الفيروس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يخسر الغنام وينتظر نتيجة "مايكون".. قبل موقعة الهلال
سبق

بات لاعب النصر خالد الغنام خارج حسابات المدير الفني للفريق الكروي الأول "فيتوريا"، وتأكد غياب الغنام عن ديربي الرياض الذي يجمع الهلال ونظيره النصر، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ولا زال النصر ينتظر نتيجة المسحة الطبية للبرازيلي "مايكون"؛ حيث من المتوقع أن تظهر النتيجة غدًا الاثنين.

هذا، وكان لاعب الوسط البرازيلي بيتروس ماتيوس قد شارك في تدريبات النصر بعد أن أنهى اللاعب فترة الحجر إثر تعافيه من الفيروس.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
04:47 PM

النصر يخسر الغنام وينتظر نتيجة "مايكون".. قبل موقعة الهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بات لاعب النصر خالد الغنام خارج حسابات المدير الفني للفريق الكروي الأول "فيتوريا"، وتأكد غياب الغنام عن ديربي الرياض الذي يجمع الهلال ونظيره النصر، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ولا زال النصر ينتظر نتيجة المسحة الطبية للبرازيلي "مايكون"؛ حيث من المتوقع أن تظهر النتيجة غدًا الاثنين.

هذا، وكان لاعب الوسط البرازيلي بيتروس ماتيوس قد شارك في تدريبات النصر بعد أن أنهى اللاعب فترة الحجر إثر تعافيه من الفيروس.

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