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الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

يُصلى عليه اليوم بعد العصر في جامع الإمام تركي بالرياض

أعلن الديوان الملكي، وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وسيُصلى عليه اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 27 / 3 / 1443 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز
سبق

أعلن الديوان الملكي، وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وسيُصلى عليه اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 27 / 3 / 1443 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
08:19 AM

الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

يُصلى عليه اليوم بعد العصر في جامع الإمام تركي بالرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
3,667

أعلن الديوان الملكي، وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وسيُصلى عليه اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 27 / 3 / 1443 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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