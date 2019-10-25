في يومه الـ 18.. الصقر رقم 1 يحقق رقمًا قياسيًّا في مبيعات نادي الصقور

من نوع "شاهين – فرخ".. وتم بيعه أمس في المزاد بـ 451 ألف ريال

حقق الصقر رقم 1 في مزاد نادي الصقور السعودي في يومه الثامن عشر رقمًا قياسيًّا في مبيعات النادي منذ بدايته قبل أسابيع بعد أن تم بيعه مساء أمس الأحد في المزاد بمبلغ (451) ألف ريال محققًا بذلك أعلى صفقة هذا الموسم.

ويعتبر الصقر من نوع (شاهين - فرخ)، ويبلغ طوله 15.50 إنش راهي، وعرضه 15 راهي، ووزنه 1060 جرامًا.

وتم طرح الصقر أمس الأول السبت في ظهرة محافظة حفر الباطن بواسطة الطاروح سليمان أحمد الشمري، وتم بيعه مساء أمس الأحد في مزاد نادي الصقور السعودي في ملهم بمنطقة الرياض.





وبلغ إجمالي مبيعات نادي الصقور السعودي في يومه الثامن عشر (775) ألف ريال، موزعة على ثلاث صفقات.