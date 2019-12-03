عضوان بـ"الشيوخ الأمريكي" يطالبان بمعاقبة تركيا بسبب نظام دفاع صاروخي روسي

قالا في رسالة إلى "بومبيو": انتهى الصبر منذ فترة طويلة وحان وقت تطبيق القانون

دعا السناتور الجمهوري الأمريكي لينزي جراهام والسناتور الديمقراطي كريس فان هولين إدارة الرئيس دونالد ترامب أمس الاثنين إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام دفاع صاروخي روسيًّا، وقالا إن التقاعس عن القيام بذلك يبعث "إشارة مفزعة" إلى بلدان أخرى، حسب رويترز.

وفى التفاصيل، قال فان هولين وجراهام في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، اطلعت عليها رويترز: انتهى وقت الصبر منذ فترة طويلة. حان وقت تطبيق القانون.. التقاعس عن القيام بذلك يبعث بإشارة مفزعة إلى دول أخرى بأنها يمكنها أن تستهين بالقوانين الأمريكية دون أي عواقب.

ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق على الرسالة، فيما قال بومبيو في 26 نوفمبر الماضي إن إجراء تركيا اختبارات على نظام الدفاع الروسي مثير للقلق، وإن المحادثات لحل هذه المسألة لا تزال جارية.

وفي اليوم نفسه نقل عن رئيس الشركة المصدرة للأسلحة الروسية التابعة للدولة روسوبورون إكسبورت قوله: إن موسكو تأمل في إبرام صفقة لتزويد تركيا بمزيد من أنظمة صواريخ إس-400 في النصف الأول من عام 2020.

ودخلت أنقرة وواشنطن في خلاف بشأن شراء تركيا الحليف بحلف شمال الأطلسي نظام إس-400 الروسي الذي تقول واشنطن إنه غير متوافق مع دفاعات الحلف، ويشكل تهديدًا لطائراتها المقاتلة (الشبح طراز إف-35) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وتجاهلت تركيا التي أغضبت الكثير من أعضاء الكونجرس تهديد العقوبات الأمريكية، وبدأت في تلقي أولى شحنات من نظام إس-400 في يوليو/ تموز. واستبعدت واشنطن تركيا من برنامج المقاتلة إف-35 ردًّا على ذلك.

وماطلت إدارة ترامب في فرض عقوبات بالرغم من توقيع ترامب على قانون شامل للعقوبات في عام 2017، يفوض بفرض عقوبات على الدول التي تباشر أعمال تجارية مع الجيش الروسي.

وتأجج غضب المشرعين الأمريكيين تجاه تركيا بعدما دخلت سوريا لشن هجوم ضد فصائل كردية، ساعدت القوات الأمريكية في محاربة تنظيم "داعش".

وينتقد جراهام - وهو في المعتاد مدافع متحمس عن زميله في الحزب الجمهوري ترامب، إلى جانب آخرين في حزبه - بشدة قرار الرئيس سحب القوات من شمال شرق سوريا؛ وهو ما مهد الطريق للتحرك التركي ضد المقاتلين الأكراد.





وكان فان هولين وجراهام من بين أكثر أعضاء مجلس الشيوخ المطالبين بالتصدي لتركيا.

واستضاف ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض الشهر الماضي في اجتماع، وصفه ترامب بأنه "رائع".