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الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد مسابقة الدوري الرديف

لجنة المسابقات تعمل على استكمال ضوابطه ولوائحه

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، استحداث مسابقة الدوري الرديف اعتباراً من الموسم الرياضي بعد القادم 2022-2023 بإتاحة الفرصة لكافة فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في ذلك الموسم المشاركة بالمسابقة.

وستقام مباريات الدوري الرديف بنظام الدوري المرادف لمباريات دوري المحترفين، بحيث تقام في اليوم التالي.

وجاء اعتماد الاتحاد السعودي بناءً على ما رفعه المدير الفني للاتحاد ايوان لوبيسكو بالتنسيق مع لجنة المسابقات وإدارة منتخبات الفئات السنية واللجنة الفنية على ضرورة إيجاد مسابقة تخدم اللاعبين الصاعدين من درجة الشباب، ولإتاحة الفرصة لمشاركة لاعبي الفريق الأول غير الأساسيين وزيادة دقائق مشاركتهم خلال الموسم، وعلى ضوء ذلك عقدت لجنة المسابقات ورشة عمل مع الأندية وتم تأييد إقامة الدوري الرديف بالأغلبية.

كما ستعمل لجنة المسابقات على استكمال ضوابط ولوائح الدوري الرديف بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين واللجان ذات العلاقة، مع عقد ورشة عمل مع الأندية لاستكمال جميع المتطلبات للبداية المثالية مع موسم 2022-2023.

كما اعتمد المجلس استمرار عدد (5) لاعبين من مواليد (2001) ضمن فريق درجة الشباب بشكل استثنائي للموسم الرياضي القادم 2021-2022 لفرق الدوري الممتاز لدرجة الشباب فقط، وذلك بناءً على ما رفعته إدارة المنتخبات بالتنسيق مع لجنة المسابقات.

الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد مسابقة الدوري الرديف
سبق

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، استحداث مسابقة الدوري الرديف اعتباراً من الموسم الرياضي بعد القادم 2022-2023 بإتاحة الفرصة لكافة فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في ذلك الموسم المشاركة بالمسابقة.

وستقام مباريات الدوري الرديف بنظام الدوري المرادف لمباريات دوري المحترفين، بحيث تقام في اليوم التالي.

وجاء اعتماد الاتحاد السعودي بناءً على ما رفعه المدير الفني للاتحاد ايوان لوبيسكو بالتنسيق مع لجنة المسابقات وإدارة منتخبات الفئات السنية واللجنة الفنية على ضرورة إيجاد مسابقة تخدم اللاعبين الصاعدين من درجة الشباب، ولإتاحة الفرصة لمشاركة لاعبي الفريق الأول غير الأساسيين وزيادة دقائق مشاركتهم خلال الموسم، وعلى ضوء ذلك عقدت لجنة المسابقات ورشة عمل مع الأندية وتم تأييد إقامة الدوري الرديف بالأغلبية.

كما ستعمل لجنة المسابقات على استكمال ضوابط ولوائح الدوري الرديف بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين واللجان ذات العلاقة، مع عقد ورشة عمل مع الأندية لاستكمال جميع المتطلبات للبداية المثالية مع موسم 2022-2023.

كما اعتمد المجلس استمرار عدد (5) لاعبين من مواليد (2001) ضمن فريق درجة الشباب بشكل استثنائي للموسم الرياضي القادم 2021-2022 لفرق الدوري الممتاز لدرجة الشباب فقط، وذلك بناءً على ما رفعته إدارة المنتخبات بالتنسيق مع لجنة المسابقات.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
11:48 PM

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد مسابقة الدوري الرديف

لجنة المسابقات تعمل على استكمال ضوابطه ولوائحه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، استحداث مسابقة الدوري الرديف اعتباراً من الموسم الرياضي بعد القادم 2022-2023 بإتاحة الفرصة لكافة فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في ذلك الموسم المشاركة بالمسابقة.

وستقام مباريات الدوري الرديف بنظام الدوري المرادف لمباريات دوري المحترفين، بحيث تقام في اليوم التالي.

وجاء اعتماد الاتحاد السعودي بناءً على ما رفعه المدير الفني للاتحاد ايوان لوبيسكو بالتنسيق مع لجنة المسابقات وإدارة منتخبات الفئات السنية واللجنة الفنية على ضرورة إيجاد مسابقة تخدم اللاعبين الصاعدين من درجة الشباب، ولإتاحة الفرصة لمشاركة لاعبي الفريق الأول غير الأساسيين وزيادة دقائق مشاركتهم خلال الموسم، وعلى ضوء ذلك عقدت لجنة المسابقات ورشة عمل مع الأندية وتم تأييد إقامة الدوري الرديف بالأغلبية.

كما ستعمل لجنة المسابقات على استكمال ضوابط ولوائح الدوري الرديف بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين واللجان ذات العلاقة، مع عقد ورشة عمل مع الأندية لاستكمال جميع المتطلبات للبداية المثالية مع موسم 2022-2023.

كما اعتمد المجلس استمرار عدد (5) لاعبين من مواليد (2001) ضمن فريق درجة الشباب بشكل استثنائي للموسم الرياضي القادم 2021-2022 لفرق الدوري الممتاز لدرجة الشباب فقط، وذلك بناءً على ما رفعته إدارة المنتخبات بالتنسيق مع لجنة المسابقات.

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