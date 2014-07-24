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فيديو مرعب.. شاهد أغرب ما حدث للأرض في الهند

صوت: مدهش.. أنا لم أرَ شيئًا كهذا من قبل

"تراجعوا للخلف، هذا أمر مدهش، أنا لم أرَ شيئًا كهذا من قبل، انظروا ما يحدث للأرض، إنها تزيح سطح الماء، الأرض ترتفع وترتفع، لا ندري ماذا يحدث لها"، هكذا تعالت أصوات الرجال في فيديو يرصد أغرب مشهد للأرض في الهند.

وحسب صحيفة "إنديان إكسبريس"، تمكّن مواطنو ولاية هاريانا الهندية من تسجيل ظاهرة طبيعية نادرة، هي ارتفاع كومة ضخمة من الأرض من الماء بشكل مفاجئ.

ويظهر الفيديو الذي تم تبادله عبر مواقع التواصل الاجتماعي سطح مياه أحد الأنهار، وفجأة ينحسر الماء وترتفع الأرض من تحت الماء، وتظل ترتفع بسرعة بينما تنهار بعض الكتل الطينية وتسقط في الماء.

ولم تحدد الصحيفة سبب حدوث هذه الظاهرة إلا أن بعض مستخدمي الإنترنت يفترضون أنها حدثت بسبب نشاط تكتوني، فيما يرى آخرون أن تراكم غاز الميثان المحتجز تحت التربة قد يكون سببًا في ارتفاع الأرض.

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فيديو مرعب.. شاهد أغرب ما حدث للأرض في الهند
سبق

"تراجعوا للخلف، هذا أمر مدهش، أنا لم أرَ شيئًا كهذا من قبل، انظروا ما يحدث للأرض، إنها تزيح سطح الماء، الأرض ترتفع وترتفع، لا ندري ماذا يحدث لها"، هكذا تعالت أصوات الرجال في فيديو يرصد أغرب مشهد للأرض في الهند.

وحسب صحيفة "إنديان إكسبريس"، تمكّن مواطنو ولاية هاريانا الهندية من تسجيل ظاهرة طبيعية نادرة، هي ارتفاع كومة ضخمة من الأرض من الماء بشكل مفاجئ.

ويظهر الفيديو الذي تم تبادله عبر مواقع التواصل الاجتماعي سطح مياه أحد الأنهار، وفجأة ينحسر الماء وترتفع الأرض من تحت الماء، وتظل ترتفع بسرعة بينما تنهار بعض الكتل الطينية وتسقط في الماء.

ولم تحدد الصحيفة سبب حدوث هذه الظاهرة إلا أن بعض مستخدمي الإنترنت يفترضون أنها حدثت بسبب نشاط تكتوني، فيما يرى آخرون أن تراكم غاز الميثان المحتجز تحت التربة قد يكون سببًا في ارتفاع الأرض.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
01:13 AM

فيديو مرعب.. شاهد أغرب ما حدث للأرض في الهند

صوت: مدهش.. أنا لم أرَ شيئًا كهذا من قبل

A A A
أيمن حسن - الرياض
10
16,238

"تراجعوا للخلف، هذا أمر مدهش، أنا لم أرَ شيئًا كهذا من قبل، انظروا ما يحدث للأرض، إنها تزيح سطح الماء، الأرض ترتفع وترتفع، لا ندري ماذا يحدث لها"، هكذا تعالت أصوات الرجال في فيديو يرصد أغرب مشهد للأرض في الهند.

وحسب صحيفة "إنديان إكسبريس"، تمكّن مواطنو ولاية هاريانا الهندية من تسجيل ظاهرة طبيعية نادرة، هي ارتفاع كومة ضخمة من الأرض من الماء بشكل مفاجئ.

ويظهر الفيديو الذي تم تبادله عبر مواقع التواصل الاجتماعي سطح مياه أحد الأنهار، وفجأة ينحسر الماء وترتفع الأرض من تحت الماء، وتظل ترتفع بسرعة بينما تنهار بعض الكتل الطينية وتسقط في الماء.

ولم تحدد الصحيفة سبب حدوث هذه الظاهرة إلا أن بعض مستخدمي الإنترنت يفترضون أنها حدثت بسبب نشاط تكتوني، فيما يرى آخرون أن تراكم غاز الميثان المحتجز تحت التربة قد يكون سببًا في ارتفاع الأرض.

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