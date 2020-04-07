النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ملاوي: أول حالة وفاة بفيروس كورونا

لامرأة تبلغ من العمر 51 عامًا قادمة من بريطانيا

سجّلت ملاوي اليوم أول حالة وفاة على أراضيها بفيروس كورونا المستجد لامرأة تبلغ من العمر 51 عامًا، عادت مؤخرًا إلى بلانتير قادمة من المملكة المتحدة.


وقال وزير الصحة في ملاوي جابي مهانجو: إن المرأة كانت خامس شخص تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، وتوفيت في ساعات الصباح الأولى.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ملاوي: أول حالة وفاة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت ملاوي اليوم أول حالة وفاة على أراضيها بفيروس كورونا المستجد لامرأة تبلغ من العمر 51 عامًا، عادت مؤخرًا إلى بلانتير قادمة من المملكة المتحدة.


وقال وزير الصحة في ملاوي جابي مهانجو: إن المرأة كانت خامس شخص تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، وتوفيت في ساعات الصباح الأولى.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
06:15 PM

ملاوي: أول حالة وفاة بفيروس كورونا

لامرأة تبلغ من العمر 51 عامًا قادمة من بريطانيا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,289

سجّلت ملاوي اليوم أول حالة وفاة على أراضيها بفيروس كورونا المستجد لامرأة تبلغ من العمر 51 عامًا، عادت مؤخرًا إلى بلانتير قادمة من المملكة المتحدة.


وقال وزير الصحة في ملاوي جابي مهانجو: إن المرأة كانت خامس شخص تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، وتوفيت في ساعات الصباح الأولى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,969
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,033
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,703
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,000

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة