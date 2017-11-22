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مستشفى جنوب القنفذة ينفذ حملة "تعامل مع المضادات الحيوية بحرص"

خلال الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات في الفترة من 18-24 نوفمبر

ينفذ مستشفى جنوب القنفذة العام، ممثلاً بقسم الرعاية الصيدلية، حملة للتوعية بالأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات، وذلك في الفترة من 18-24 نوفمبر الجاري، تحت شعار "تعامل مع المضادات الحيوية بحرص"، وتأتي تلك المناسبة متوافقةً مع الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات 2021 .

وتضمنت الحملة أنشطة توعوية متنوعة تهدف إلى فهم أفضل المخاطر لمقاومة مضادات الميكروبات، ورفع مستوى الوعي بها والتشجيع على مكافحة تفاقم ظاهرة انتشار العدوى المقاومة لمضادات الميكروبات.

وكرّم مدير مستشفى جنوب القنفذة العام، الأخصائي ياسين الشيخي، عدداً من الأطباء والصيادلة أثناء الحملة، وذلك لتميزهم وتعاونهم في تطبيق برنامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بمستشفى جنوب القنفذة العام خلال عام 2021م.

وأكد مدير الرعاية الصيدلية، مشرف البرنامج بصحة القنفذة، الصيدلي سعود الأحمري، على أهمية البرنامج في الحد من الاستهلاك غير الصحيح للمضادات الحيوية، وذلك للحفاظ على فاعليتها لأطول فترة ممكنة حتى يستطيع لمن هم في حاجة إليها أن يحصلوا على أفضل علاج ممكن.

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مستشفى جنوب القنفذة ينفذ حملة "تعامل مع المضادات الحيوية بحرص"
سبق

ينفذ مستشفى جنوب القنفذة العام، ممثلاً بقسم الرعاية الصيدلية، حملة للتوعية بالأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات، وذلك في الفترة من 18-24 نوفمبر الجاري، تحت شعار "تعامل مع المضادات الحيوية بحرص"، وتأتي تلك المناسبة متوافقةً مع الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات 2021 .

وتضمنت الحملة أنشطة توعوية متنوعة تهدف إلى فهم أفضل المخاطر لمقاومة مضادات الميكروبات، ورفع مستوى الوعي بها والتشجيع على مكافحة تفاقم ظاهرة انتشار العدوى المقاومة لمضادات الميكروبات.

وكرّم مدير مستشفى جنوب القنفذة العام، الأخصائي ياسين الشيخي، عدداً من الأطباء والصيادلة أثناء الحملة، وذلك لتميزهم وتعاونهم في تطبيق برنامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بمستشفى جنوب القنفذة العام خلال عام 2021م.

وأكد مدير الرعاية الصيدلية، مشرف البرنامج بصحة القنفذة، الصيدلي سعود الأحمري، على أهمية البرنامج في الحد من الاستهلاك غير الصحيح للمضادات الحيوية، وذلك للحفاظ على فاعليتها لأطول فترة ممكنة حتى يستطيع لمن هم في حاجة إليها أن يحصلوا على أفضل علاج ممكن.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
03:17 PM

مستشفى جنوب القنفذة ينفذ حملة "تعامل مع المضادات الحيوية بحرص"

خلال الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات في الفترة من 18-24 نوفمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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ينفذ مستشفى جنوب القنفذة العام، ممثلاً بقسم الرعاية الصيدلية، حملة للتوعية بالأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات، وذلك في الفترة من 18-24 نوفمبر الجاري، تحت شعار "تعامل مع المضادات الحيوية بحرص"، وتأتي تلك المناسبة متوافقةً مع الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات 2021 .

وتضمنت الحملة أنشطة توعوية متنوعة تهدف إلى فهم أفضل المخاطر لمقاومة مضادات الميكروبات، ورفع مستوى الوعي بها والتشجيع على مكافحة تفاقم ظاهرة انتشار العدوى المقاومة لمضادات الميكروبات.

وكرّم مدير مستشفى جنوب القنفذة العام، الأخصائي ياسين الشيخي، عدداً من الأطباء والصيادلة أثناء الحملة، وذلك لتميزهم وتعاونهم في تطبيق برنامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بمستشفى جنوب القنفذة العام خلال عام 2021م.

وأكد مدير الرعاية الصيدلية، مشرف البرنامج بصحة القنفذة، الصيدلي سعود الأحمري، على أهمية البرنامج في الحد من الاستهلاك غير الصحيح للمضادات الحيوية، وذلك للحفاظ على فاعليتها لأطول فترة ممكنة حتى يستطيع لمن هم في حاجة إليها أن يحصلوا على أفضل علاج ممكن.

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