وأشار إلى أن عملية حجز المواقع المؤقتة تتم عن طريق الموقع الإلكتروني لـ"فرص" أو تطبيق الجوّال من خلال البحث عن فرص التأجير المؤقت، واختيار نشاط العربات المتنقلة بعد تحديد الأمانة والبلدية، ومن خلالها يتم استعراض خيارات الفرص، وعدد أيام التأجير، وإجمالي القيمة الإيجارية.

وأوضح موقع "فرص"، أن مدة التأجير المؤقت لمواقع العربات المتنقلة من يوم واحد إلى 90 يوماً.

وقال: "‏حرصاً منا على توفير فرص استثمارية مميزة لشباب الوطن وبناته، تم طرح أكثر من 600 فرصة استثمارية للتأجير المؤقت لأصحاب ‎العربات المتنقلة في مواقع مميزة بمختلف مناطق المملكة".

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، طرح أكثر من 600 فرصة استثمارية للتأجير المؤقت لأصحاب ‎العربات المتنقلة.

"الحقيل": 600 فرصة للتأجير المؤقت لأصحاب ‎العربات المتنقلة "تفاصيل" منصور الشلاقي سبق 2021-03-22 أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، طرح أكثر من 600 فرصة استثمارية للتأجير المؤقت لأصحاب ‎العربات المتنقلة. وقال: "‏حرصاً منا على توفير فرص استثمارية مميزة لشباب الوطن وبناته، تم طرح أكثر من 600 فرصة استثمارية للتأجير المؤقت لأصحاب ‎العربات المتنقلة في مواقع مميزة بمختلف مناطق المملكة". وأوضح موقع "فرص"، أن مدة التأجير المؤقت لمواقع العربات المتنقلة من يوم واحد إلى 90 يوماً. وأشار إلى أن عملية حجز المواقع المؤقتة تتم عن طريق الموقع الإلكتروني لـ"فرص" أو تطبيق الجوّال من خلال البحث عن فرص التأجير المؤقت، واختيار نشاط العربات المتنقلة بعد تحديد الأمانة والبلدية، ومن خلالها يتم استعراض خيارات الفرص، وعدد أيام التأجير، وإجمالي القيمة الإيجارية.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442 12:31 PM

"الحقيل": 600 فرصة للتأجير المؤقت لأصحاب ‎العربات المتنقلة "تفاصيل" قال: "حرصاً منا على توفيرها لشباب الوطن وبناته".. من يوم إلى 90 يوماً





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أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، طرح أكثر من 600 فرصة استثمارية للتأجير المؤقت لأصحاب ‎العربات المتنقلة.

وقال: "‏حرصاً منا على توفير فرص استثمارية مميزة لشباب الوطن وبناته، تم طرح أكثر من 600 فرصة استثمارية للتأجير المؤقت لأصحاب ‎العربات المتنقلة في مواقع مميزة بمختلف مناطق المملكة".

وأوضح موقع "فرص"، أن مدة التأجير المؤقت لمواقع العربات المتنقلة من يوم واحد إلى 90 يوماً.

وأشار إلى أن عملية حجز المواقع المؤقتة تتم عن طريق الموقع الإلكتروني لـ"فرص" أو تطبيق الجوّال من خلال البحث عن فرص التأجير المؤقت، واختيار نشاط العربات المتنقلة بعد تحديد الأمانة والبلدية، ومن خلالها يتم استعراض خيارات الفرص، وعدد أيام التأجير، وإجمالي القيمة الإيجارية.