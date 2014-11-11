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مصادر لـ"سبق": الانهيار في مبنى الدمام لم يكن بسبب انفجار خزان الغاز

أكدت أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة الأسباب التي أدت للحادثة

نفت مصادر مطلعة لـ "سبق" ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن حادثة انهيار جزئي في مبنى سكني بحي الفاخرية بالدمام والتي تسببت بإصابة ١٣ شخصًا، أن تكون بسبب انفجار خزان الغاز، وأن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة الأسباب الحقيقية من قِبل الجهات المختصة التي أدت إلى الانهيار الجزئي في المبنى.

من جهة أخرى، تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله سلامة خزان الغاز من أي أضرار، حيث أظهر مقطع الفيديو لحظة انتشال خزان الغاز من المبنى السكني لفحصه وهو في حالة سليمة.

وكانت فرق الدفاع المدني قد باشرت فجر أمس، حادثة انهيار جزئي في مبنى سكني بحي الفاخرية بالدمام، وتسجيل عددٍ من الإصابات، جرى نقلها للمستشفى، وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني؛ في تصريح سابق إن مركز القيادة والتوجيه بُلغ عند الساعة ١:٤٤ صباحًا عن انهيار جزئي في مبنى سكني بحي الفاخرية بالدمام.

وعند الوصول إلى موقع الحادث، تمّ عزل المنطقة المتضرّرة وإخلاؤها ومباشرة أعمال البحث بوساطة فرق الإنقاذ وفرقة التدخّل في انهيارات المباني تحت الأنقاض؛ للتأكّد من عدم وجود محتجزين، ونتج عن الحادث تضرر لبعض المباني والمركبات المجاورة، وإصابة (١٣) شخصًا بإصابات ما بين بسيطة وهلع وخوف تمّ نقلهم جميعًا للمستشفى من قِبل الهلال الأحمر والمواطنين قبل وصول الدفاع المدني، ومازال التحقيق جاريًا لمعرفة أسباب الحادث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر لـ"سبق": الانهيار في مبنى الدمام لم يكن بسبب انفجار خزان الغاز
سبق

نفت مصادر مطلعة لـ "سبق" ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن حادثة انهيار جزئي في مبنى سكني بحي الفاخرية بالدمام والتي تسببت بإصابة ١٣ شخصًا، أن تكون بسبب انفجار خزان الغاز، وأن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة الأسباب الحقيقية من قِبل الجهات المختصة التي أدت إلى الانهيار الجزئي في المبنى.

من جهة أخرى، تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله سلامة خزان الغاز من أي أضرار، حيث أظهر مقطع الفيديو لحظة انتشال خزان الغاز من المبنى السكني لفحصه وهو في حالة سليمة.

وكانت فرق الدفاع المدني قد باشرت فجر أمس، حادثة انهيار جزئي في مبنى سكني بحي الفاخرية بالدمام، وتسجيل عددٍ من الإصابات، جرى نقلها للمستشفى، وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني؛ في تصريح سابق إن مركز القيادة والتوجيه بُلغ عند الساعة ١:٤٤ صباحًا عن انهيار جزئي في مبنى سكني بحي الفاخرية بالدمام.

وعند الوصول إلى موقع الحادث، تمّ عزل المنطقة المتضرّرة وإخلاؤها ومباشرة أعمال البحث بوساطة فرق الإنقاذ وفرقة التدخّل في انهيارات المباني تحت الأنقاض؛ للتأكّد من عدم وجود محتجزين، ونتج عن الحادث تضرر لبعض المباني والمركبات المجاورة، وإصابة (١٣) شخصًا بإصابات ما بين بسيطة وهلع وخوف تمّ نقلهم جميعًا للمستشفى من قِبل الهلال الأحمر والمواطنين قبل وصول الدفاع المدني، ومازال التحقيق جاريًا لمعرفة أسباب الحادث.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
02:06 AM

مصادر لـ"سبق": الانهيار في مبنى الدمام لم يكن بسبب انفجار خزان الغاز

أكدت أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة الأسباب التي أدت للحادثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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نفت مصادر مطلعة لـ "سبق" ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن حادثة انهيار جزئي في مبنى سكني بحي الفاخرية بالدمام والتي تسببت بإصابة ١٣ شخصًا، أن تكون بسبب انفجار خزان الغاز، وأن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة الأسباب الحقيقية من قِبل الجهات المختصة التي أدت إلى الانهيار الجزئي في المبنى.

من جهة أخرى، تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله سلامة خزان الغاز من أي أضرار، حيث أظهر مقطع الفيديو لحظة انتشال خزان الغاز من المبنى السكني لفحصه وهو في حالة سليمة.

وكانت فرق الدفاع المدني قد باشرت فجر أمس، حادثة انهيار جزئي في مبنى سكني بحي الفاخرية بالدمام، وتسجيل عددٍ من الإصابات، جرى نقلها للمستشفى، وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني؛ في تصريح سابق إن مركز القيادة والتوجيه بُلغ عند الساعة ١:٤٤ صباحًا عن انهيار جزئي في مبنى سكني بحي الفاخرية بالدمام.

وعند الوصول إلى موقع الحادث، تمّ عزل المنطقة المتضرّرة وإخلاؤها ومباشرة أعمال البحث بوساطة فرق الإنقاذ وفرقة التدخّل في انهيارات المباني تحت الأنقاض؛ للتأكّد من عدم وجود محتجزين، ونتج عن الحادث تضرر لبعض المباني والمركبات المجاورة، وإصابة (١٣) شخصًا بإصابات ما بين بسيطة وهلع وخوف تمّ نقلهم جميعًا للمستشفى من قِبل الهلال الأحمر والمواطنين قبل وصول الدفاع المدني، ومازال التحقيق جاريًا لمعرفة أسباب الحادث.

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