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"جبر" يقوم بجولة تفقدية لفرع المياه بأبوعريش ويلتقي المحافظ ورئيس البلدية

أكد ضرورة التعاون لإيجاد الحلول المناسبة لإنجاز المشروعات التنموية بالمحافظة

قام مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر، يوم أمس الخميس، بجولة تفقدية لفرع خدمات المياه بمحافظة أبوعريش؛ حيث كان في استقباله مدير الفرع ياسر حمزي.

وفي التفاصيل: ناقش "جبر" مع مدير وموظفي الفرع عددًا من المواضيع المتعلقة بتنفيذ المشاريع المائية والبيئية ومتابعة عقود التشغيل والصيانة بهدف مواصلة الجهود لتطوير الخدمات المقدمة.

وشملت الجولة الميدانية التفقدية زيارة المشاريع المائية والبيئية المنفذة وتحت التنفيذ لمتابعة سير العمل وتحقيق الاستفادة القصوى والمستدامة من تلك المشاريع.

ومن جانب آخر قام "جبر" بزيارة لمحافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني؛ حيث تمت مناقشة مستوى خدمات المياه ومشاريعها الحالية والمستقبلية بالمحافظة، كما تم استعراض مشروعات الصرف الصحي والخطط التوسعية المقررة التطويرية للمحافظة.

وأكد الجانبان على ضرورة العمل المشترك والتعاون لإيجاد الحلول المناسبة لإنجاز المشروعات التنموية بالمحافظة في الوقت المحدد.

كما زار "جبر" أيضًا رئيس بلدية أبوعريش المهندس محمد بن محسن الخرمي، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين إدارة خدمات المياه وإدارة البلدية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالمحافظة وفق رؤية الوطن 2030م.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"جبر" يقوم بجولة تفقدية لفرع المياه بأبوعريش ويلتقي المحافظ ورئيس البلدية
سبق

قام مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر، يوم أمس الخميس، بجولة تفقدية لفرع خدمات المياه بمحافظة أبوعريش؛ حيث كان في استقباله مدير الفرع ياسر حمزي.

وفي التفاصيل: ناقش "جبر" مع مدير وموظفي الفرع عددًا من المواضيع المتعلقة بتنفيذ المشاريع المائية والبيئية ومتابعة عقود التشغيل والصيانة بهدف مواصلة الجهود لتطوير الخدمات المقدمة.

وشملت الجولة الميدانية التفقدية زيارة المشاريع المائية والبيئية المنفذة وتحت التنفيذ لمتابعة سير العمل وتحقيق الاستفادة القصوى والمستدامة من تلك المشاريع.

ومن جانب آخر قام "جبر" بزيارة لمحافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني؛ حيث تمت مناقشة مستوى خدمات المياه ومشاريعها الحالية والمستقبلية بالمحافظة، كما تم استعراض مشروعات الصرف الصحي والخطط التوسعية المقررة التطويرية للمحافظة.

وأكد الجانبان على ضرورة العمل المشترك والتعاون لإيجاد الحلول المناسبة لإنجاز المشروعات التنموية بالمحافظة في الوقت المحدد.

كما زار "جبر" أيضًا رئيس بلدية أبوعريش المهندس محمد بن محسن الخرمي، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين إدارة خدمات المياه وإدارة البلدية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالمحافظة وفق رؤية الوطن 2030م.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
10:37 PM

"جبر" يقوم بجولة تفقدية لفرع المياه بأبوعريش ويلتقي المحافظ ورئيس البلدية

أكد ضرورة التعاون لإيجاد الحلول المناسبة لإنجاز المشروعات التنموية بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قام مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر، يوم أمس الخميس، بجولة تفقدية لفرع خدمات المياه بمحافظة أبوعريش؛ حيث كان في استقباله مدير الفرع ياسر حمزي.

وفي التفاصيل: ناقش "جبر" مع مدير وموظفي الفرع عددًا من المواضيع المتعلقة بتنفيذ المشاريع المائية والبيئية ومتابعة عقود التشغيل والصيانة بهدف مواصلة الجهود لتطوير الخدمات المقدمة.

وشملت الجولة الميدانية التفقدية زيارة المشاريع المائية والبيئية المنفذة وتحت التنفيذ لمتابعة سير العمل وتحقيق الاستفادة القصوى والمستدامة من تلك المشاريع.

ومن جانب آخر قام "جبر" بزيارة لمحافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني؛ حيث تمت مناقشة مستوى خدمات المياه ومشاريعها الحالية والمستقبلية بالمحافظة، كما تم استعراض مشروعات الصرف الصحي والخطط التوسعية المقررة التطويرية للمحافظة.

وأكد الجانبان على ضرورة العمل المشترك والتعاون لإيجاد الحلول المناسبة لإنجاز المشروعات التنموية بالمحافظة في الوقت المحدد.

كما زار "جبر" أيضًا رئيس بلدية أبوعريش المهندس محمد بن محسن الخرمي، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين إدارة خدمات المياه وإدارة البلدية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالمحافظة وفق رؤية الوطن 2030م.

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