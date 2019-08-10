النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‏‫بالصور.. تعرف على "الجاوي" فطور حجاج إندونيسيا في يوم عرفة

يفضل كونه يحتوي على الخضار ويرتبط بصحة الجسم ورشاقته

تصدّرت وجبة الجاوي، موائد الإفطار لدى الحجاج الإندونيسيين في مشعر عرفة؛ كونها من الأكلات الخفيفة التي تحتوي على الخضروات.

وأصبحت وجبة الجاوي من الوجبات المشهورة في السعودية والمنطقة العربية الأكثر تأثرًا بالأكل الجاوي، وانتقل لباقي المناطق بالمملكة؛ لقيمته الغذائية وبساطته.

ويقول الحاج محمد ساودو: إن وجبة "الجاوي" هي المفضلة لدى الحجاج في إندونيسيا لعدة أسباب ومنها احتواؤها على الخضروات، والتي تكون في العادة خفيفة على المعدة؛ وخصوصًا في يوم عرفة؛ حيث درجة الحرارة عالية.

وأضاف: تتكون من البهارات الجاوية من كزبرة محمصة ومطحونة، ونبات الخولنجان، وهو نبات من فصيلة الزنجبيل، وجوزة الطيب مطحون وقليل من الدجاج المقلقل ويمتاز بطعم ونكهة لذيذة وتنوع أصنافه؛ فضلًا عن قيمته الغذائية، إضافة إلى رخص ثمنه.

وتابع: الطعام الجاوي النباتي كسب شعبية وانتشارًا واسعًا؛ كونه ارتبط بالحفاظ على الصحة للحفاظ على الصحة والرشاقة، ويعتمد على توابل (القرنفل، وجوزة الطيب).

يشار إلى أن اليوم التاسع من ذي الحجة، شهد صعود الحجاج إلى مشعر عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
‏‫بالصور.. تعرف على "الجاوي" فطور حجاج إندونيسيا في يوم عرفة
سبق

تصدّرت وجبة الجاوي، موائد الإفطار لدى الحجاج الإندونيسيين في مشعر عرفة؛ كونها من الأكلات الخفيفة التي تحتوي على الخضروات.

وأصبحت وجبة الجاوي من الوجبات المشهورة في السعودية والمنطقة العربية الأكثر تأثرًا بالأكل الجاوي، وانتقل لباقي المناطق بالمملكة؛ لقيمته الغذائية وبساطته.

ويقول الحاج محمد ساودو: إن وجبة "الجاوي" هي المفضلة لدى الحجاج في إندونيسيا لعدة أسباب ومنها احتواؤها على الخضروات، والتي تكون في العادة خفيفة على المعدة؛ وخصوصًا في يوم عرفة؛ حيث درجة الحرارة عالية.

وأضاف: تتكون من البهارات الجاوية من كزبرة محمصة ومطحونة، ونبات الخولنجان، وهو نبات من فصيلة الزنجبيل، وجوزة الطيب مطحون وقليل من الدجاج المقلقل ويمتاز بطعم ونكهة لذيذة وتنوع أصنافه؛ فضلًا عن قيمته الغذائية، إضافة إلى رخص ثمنه.

وتابع: الطعام الجاوي النباتي كسب شعبية وانتشارًا واسعًا؛ كونه ارتبط بالحفاظ على الصحة للحفاظ على الصحة والرشاقة، ويعتمد على توابل (القرنفل، وجوزة الطيب).

يشار إلى أن اليوم التاسع من ذي الحجة، شهد صعود الحجاج إلى مشعر عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
10:15 AM

‏‫بالصور.. تعرف على "الجاوي" فطور حجاج إندونيسيا في يوم عرفة

يفضل كونه يحتوي على الخضار ويرتبط بصحة الجسم ورشاقته

A A A
غزوان الحسن - بعثة المشاعر المقدّسة
1
3,707

تصدّرت وجبة الجاوي، موائد الإفطار لدى الحجاج الإندونيسيين في مشعر عرفة؛ كونها من الأكلات الخفيفة التي تحتوي على الخضروات.

وأصبحت وجبة الجاوي من الوجبات المشهورة في السعودية والمنطقة العربية الأكثر تأثرًا بالأكل الجاوي، وانتقل لباقي المناطق بالمملكة؛ لقيمته الغذائية وبساطته.

ويقول الحاج محمد ساودو: إن وجبة "الجاوي" هي المفضلة لدى الحجاج في إندونيسيا لعدة أسباب ومنها احتواؤها على الخضروات، والتي تكون في العادة خفيفة على المعدة؛ وخصوصًا في يوم عرفة؛ حيث درجة الحرارة عالية.

وأضاف: تتكون من البهارات الجاوية من كزبرة محمصة ومطحونة، ونبات الخولنجان، وهو نبات من فصيلة الزنجبيل، وجوزة الطيب مطحون وقليل من الدجاج المقلقل ويمتاز بطعم ونكهة لذيذة وتنوع أصنافه؛ فضلًا عن قيمته الغذائية، إضافة إلى رخص ثمنه.

وتابع: الطعام الجاوي النباتي كسب شعبية وانتشارًا واسعًا؛ كونه ارتبط بالحفاظ على الصحة للحفاظ على الصحة والرشاقة، ويعتمد على توابل (القرنفل، وجوزة الطيب).

يشار إلى أن اليوم التاسع من ذي الحجة، شهد صعود الحجاج إلى مشعر عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,649
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,644
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,644
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,732

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة