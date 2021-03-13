وزير الشؤون البلدية يشكر متطوعي ومتطوعات المدينة المنورة

لاستجابتهم للاحتياجات الخاصة بذوي الإعاقة البصرية

شكر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، متطوعي ومتطوعات المدينة المنورة.

وغرد "الحقيل"، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" مع نشر مقطع فيديو، وقال: "‏مبادرة مشكورة من متطوعي ومتطوعات المدينة المنورة، تعكس استجابتهم للاحتياجات الخاصة بإخوانهم وأخواتهم ذوي الإعاقة البصرية من المستفيدين".

ومن جهته، شارك عدد من المتطوعين والمتطوعات من المدينة المنورة في تأهيل المبنى بالاحتياجات الخاصة لذوي الإعاقة البصرية من إنشاء المسارات التتبعية البصرية في المبنى وكل ما يلزم من التجهيزات لتسهيل وتنقل ذوي الإعاقة البصري "المكفوفين".