النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"قرود البابون" تهاجم منازل ومزارع المواطنين في فيفاء

مخاوف على الأطفال والمزروعات ومطالبات من الأهالي بحلول عاجلة

هاجمت العشرات من قرود البابون منازل ومزارع المواطنين في محافظة فيفاء، وأصبحت تشكل خطراً على الأطفال خارج المنازل وسط طلبات متواصلة من الأهالي بضرورة التدخل وإيجاد حلول سريعة.

ووفق قناة الإخبارية، أفاد عددٌ من المواطنين بأن مشكلة القرود متجذرة وتتكاثر بسرعة وتشكّل إزعاجاً للمواطنين حتى إن بعضهم توقف عن زراعة أراضيه لعدم تمكنه من حماية مزروعاته.

وأضافوا أن القرود تغزو المنازل وأفنيتها بمجرد خروج أصحابها منها، ناهيك عن قيامهم بتفرقة حاويات القمامة يومياً بالشوارع.

وأرجع المواطنون سبب تزايد أعداد القرود هو إلقاء بقايا الطعام من بعض السائحين للقرود؛ ما أسهم في وجودها المستمر بالمكان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"قرود البابون" تهاجم منازل ومزارع المواطنين في فيفاء
سبق

هاجمت العشرات من قرود البابون منازل ومزارع المواطنين في محافظة فيفاء، وأصبحت تشكل خطراً على الأطفال خارج المنازل وسط طلبات متواصلة من الأهالي بضرورة التدخل وإيجاد حلول سريعة.

ووفق قناة الإخبارية، أفاد عددٌ من المواطنين بأن مشكلة القرود متجذرة وتتكاثر بسرعة وتشكّل إزعاجاً للمواطنين حتى إن بعضهم توقف عن زراعة أراضيه لعدم تمكنه من حماية مزروعاته.

وأضافوا أن القرود تغزو المنازل وأفنيتها بمجرد خروج أصحابها منها، ناهيك عن قيامهم بتفرقة حاويات القمامة يومياً بالشوارع.

وأرجع المواطنون سبب تزايد أعداد القرود هو إلقاء بقايا الطعام من بعض السائحين للقرود؛ ما أسهم في وجودها المستمر بالمكان.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
10:47 AM

"قرود البابون" تهاجم منازل ومزارع المواطنين في فيفاء

مخاوف على الأطفال والمزروعات ومطالبات من الأهالي بحلول عاجلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - فيفاء
5
4,898

هاجمت العشرات من قرود البابون منازل ومزارع المواطنين في محافظة فيفاء، وأصبحت تشكل خطراً على الأطفال خارج المنازل وسط طلبات متواصلة من الأهالي بضرورة التدخل وإيجاد حلول سريعة.

ووفق قناة الإخبارية، أفاد عددٌ من المواطنين بأن مشكلة القرود متجذرة وتتكاثر بسرعة وتشكّل إزعاجاً للمواطنين حتى إن بعضهم توقف عن زراعة أراضيه لعدم تمكنه من حماية مزروعاته.

وأضافوا أن القرود تغزو المنازل وأفنيتها بمجرد خروج أصحابها منها، ناهيك عن قيامهم بتفرقة حاويات القمامة يومياً بالشوارع.

وأرجع المواطنون سبب تزايد أعداد القرود هو إلقاء بقايا الطعام من بعض السائحين للقرود؛ ما أسهم في وجودها المستمر بالمكان.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,652
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,326
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,607
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,296

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة