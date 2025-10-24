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معرض  توعوي عن المخدرات بجامعة الملك سعود

مستمر حتى الأربعاء المقبل.. ويتضمن أفلامًا وثائقية ومحاضرات

نظمت إدارة إسكان الطلاب بجامعة الملك سعود، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الحرس الوطني، معرضاً توعوياً للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، بحضور عميد شؤون الطلاب، د.فهد بن محمد القريني، ووكيل العمادة للأنشطة والشراكة الطلابية، د.محمد الصالح، و‪وكيل العمادة للخدمات الطلابية، د.سعود بن علي العمري.

وقال مدير إدارة إسكان الطلاب، ناصر بن عايد المطيري، إن المعرض تخلله عرض حي لعينات من المخدرات، وأفلام وثائقية لطرق الترويج لها، وكذلك محاضرات تقدم من قبل أخصائيين نفسيين واجتماعيين من ضباط الحرس الوطني؛ لرفع مستوى الوعي لطلاب الجامعة.

يذكر أن المعرض مستمر حتى مساء يوم الأربعاء المقبل .

جامعة الملك سعود المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وزارة الحرس الوطني

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معرض  توعوي عن المخدرات بجامعة الملك سعود
سبق

نظمت إدارة إسكان الطلاب بجامعة الملك سعود، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الحرس الوطني، معرضاً توعوياً للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، بحضور عميد شؤون الطلاب، د.فهد بن محمد القريني، ووكيل العمادة للأنشطة والشراكة الطلابية، د.محمد الصالح، و‪وكيل العمادة للخدمات الطلابية، د.سعود بن علي العمري.

وقال مدير إدارة إسكان الطلاب، ناصر بن عايد المطيري، إن المعرض تخلله عرض حي لعينات من المخدرات، وأفلام وثائقية لطرق الترويج لها، وكذلك محاضرات تقدم من قبل أخصائيين نفسيين واجتماعيين من ضباط الحرس الوطني؛ لرفع مستوى الوعي لطلاب الجامعة.

يذكر أن المعرض مستمر حتى مساء يوم الأربعاء المقبل .

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
04:12 PM

معرض  توعوي عن المخدرات بجامعة الملك سعود

مستمر حتى الأربعاء المقبل.. ويتضمن أفلامًا وثائقية ومحاضرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت إدارة إسكان الطلاب بجامعة الملك سعود، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الحرس الوطني، معرضاً توعوياً للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، بحضور عميد شؤون الطلاب، د.فهد بن محمد القريني، ووكيل العمادة للأنشطة والشراكة الطلابية، د.محمد الصالح، و‪وكيل العمادة للخدمات الطلابية، د.سعود بن علي العمري.

وقال مدير إدارة إسكان الطلاب، ناصر بن عايد المطيري، إن المعرض تخلله عرض حي لعينات من المخدرات، وأفلام وثائقية لطرق الترويج لها، وكذلك محاضرات تقدم من قبل أخصائيين نفسيين واجتماعيين من ضباط الحرس الوطني؛ لرفع مستوى الوعي لطلاب الجامعة.

يذكر أن المعرض مستمر حتى مساء يوم الأربعاء المقبل .

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