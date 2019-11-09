رهف تنير منزل المطيري بالجبيل

رُزق رئيس وحدة الاتصال المؤسسي بتحلية الجبيل عبدالرحمن المطيري بمولودته البكر، التي اتفق وحرمه على تسميتها (رهف).
"سبق" تهنئ المطيري. وألف مبروك.
رُزق رئيس وحدة الاتصال المؤسسي بتحلية الجبيل عبدالرحمن المطيري بمولودته البكر، التي اتفق وحرمه على تسميتها (رهف).
"سبق" تهنئ المطيري. وألف مبروك.
رُزق رئيس وحدة الاتصال المؤسسي بتحلية الجبيل عبدالرحمن المطيري بمولودته البكر، التي اتفق وحرمه على تسميتها (رهف).
"سبق" تهنئ المطيري. وألف مبروك.
رُزق رئيس وحدة الاتصال المؤسسي بتحلية الجبيل عبدالرحمن المطيري بمولودته البكر، التي اتفق وحرمه على تسميتها (رهف).
"سبق" تهنئ المطيري. وألف مبروك.