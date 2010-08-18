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لقاحك في منزلك.. هذه آلية حصول كبار السن على تطعيم "كورونا" في بيوتهم

بناءً على تقييم الحالة الصحية من قِبل الطبيب المعالج ومدى احتياجهم لذلك

أكدت وزارة الصحة أن لقاحات كورونا يتم تقديمها لكبار السن في منازلهم بناءً على تقييم الحالة الصحية من قِبل الطبيب المعالج.

جاء ذلك في ردٍ على سؤال عن آلية حصول كبار السن على لقاح كورونا في منازلهم؛ حيث قالت الصحة ممثلة في " #الصحة_937 “ : يقدم اللقاح في المنازل للمسجلين مسبقاً في برنامج الرعاية المنزلية لدى المستشفى الذي تتم المتابعة به، ويعود ذلك بعد تقييم الحالة الصحية من قبل الطبيب المعالج ومدى احتياجهم لذلك.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن توفير خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية 70 عاماً فأكثر في منازلهم، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم، ووقايتهم من مضاعفات عدوى (كورونا)، وتجنيبهم مشقة الذهاب إلى مراكز اللقاح للحصول على التطعيم.

وأوضحت "الصحة" أن هذه الخدمة سيتم تقديمها عبر طواقم طبية مؤهلة، وبما يضمن لهم توفير الرعاية الصحية لتلك الفئة أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية وتطبيق التدابير الوقائية، ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط: https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/COVID-19-Vaccination-at-Home.aspx?autologin=1

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لقاحك في منزلك.. هذه آلية حصول كبار السن على تطعيم "كورونا" في بيوتهم
سبق

أكدت وزارة الصحة أن لقاحات كورونا يتم تقديمها لكبار السن في منازلهم بناءً على تقييم الحالة الصحية من قِبل الطبيب المعالج.

جاء ذلك في ردٍ على سؤال عن آلية حصول كبار السن على لقاح كورونا في منازلهم؛ حيث قالت الصحة ممثلة في " #الصحة_937 “ : يقدم اللقاح في المنازل للمسجلين مسبقاً في برنامج الرعاية المنزلية لدى المستشفى الذي تتم المتابعة به، ويعود ذلك بعد تقييم الحالة الصحية من قبل الطبيب المعالج ومدى احتياجهم لذلك.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن توفير خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية 70 عاماً فأكثر في منازلهم، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم، ووقايتهم من مضاعفات عدوى (كورونا)، وتجنيبهم مشقة الذهاب إلى مراكز اللقاح للحصول على التطعيم.

وأوضحت "الصحة" أن هذه الخدمة سيتم تقديمها عبر طواقم طبية مؤهلة، وبما يضمن لهم توفير الرعاية الصحية لتلك الفئة أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية وتطبيق التدابير الوقائية، ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط: https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/COVID-19-Vaccination-at-Home.aspx?autologin=1

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
12:50 AM

لقاحك في منزلك.. هذه آلية حصول كبار السن على تطعيم "كورونا" في بيوتهم

بناءً على تقييم الحالة الصحية من قِبل الطبيب المعالج ومدى احتياجهم لذلك

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أكدت وزارة الصحة أن لقاحات كورونا يتم تقديمها لكبار السن في منازلهم بناءً على تقييم الحالة الصحية من قِبل الطبيب المعالج.

جاء ذلك في ردٍ على سؤال عن آلية حصول كبار السن على لقاح كورونا في منازلهم؛ حيث قالت الصحة ممثلة في " #الصحة_937 “ : يقدم اللقاح في المنازل للمسجلين مسبقاً في برنامج الرعاية المنزلية لدى المستشفى الذي تتم المتابعة به، ويعود ذلك بعد تقييم الحالة الصحية من قبل الطبيب المعالج ومدى احتياجهم لذلك.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن توفير خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية 70 عاماً فأكثر في منازلهم، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم، ووقايتهم من مضاعفات عدوى (كورونا)، وتجنيبهم مشقة الذهاب إلى مراكز اللقاح للحصول على التطعيم.

وأوضحت "الصحة" أن هذه الخدمة سيتم تقديمها عبر طواقم طبية مؤهلة، وبما يضمن لهم توفير الرعاية الصحية لتلك الفئة أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية وتطبيق التدابير الوقائية، ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط: https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/COVID-19-Vaccination-at-Home.aspx?autologin=1

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