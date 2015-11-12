رسمياً.. "رعاية" شريكاً طبياً لنادي الهلال

وقع مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقد شراكة مع الشركة الوطنية للرعاية الطبية، حيث وقع "بن نافل" مساء اليوم الثلاثاء مع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" الدكتور عبدالعزيز العبيد عقد الشراكة؛ وسط حضور أعضاء مجلس إدارة النادي، وعدد من كبار التنفيذيين في الشركة.

وجرت مراسم توقيع العقد في قاعة كبار الشخصيات في ملعب جامعة الملك سعود، حيث تصبح "رعاية" بموجب العقد شريك التأهيل الرياضي للألعاب المختلفة والفئات السنية لكرة القدم بالنادي، على أن يظهر شعار "رعاية" في المنطقة الأمامية لصدر قمصان الطاقم الطبي لفرق الألعاب المختلفة والفئات السنية لكرة القدم بالنادي، والعيادات الطبية لتلك الفرق.

كما تنال "رعاية" العديد مـن المزايا والحقوق التـي تشـمل الفعاليات والحملات التسويقية.