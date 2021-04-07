"دهانات الجزيرة" تعلن بدء التشغيل التجريبي لمصنعها في مصر

توسيعاً لعملياتها وتعزيزاً لمكانتها إقليمياً وعالمياً كعلامة تجارية سعودية مرموقة

أعلنت "دهانات الجزيرة" عملاق صناعة الدهانات والألوان عالية الجودة والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدء التشغيل التجريبي لمصنعها في جمهورية مصر العربية، تمهيداً لعمله بكامل طاقته الإنتاجية.

وأوضح الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" أن افتتاح هذا المصنع يأتي امتداداً لحضورها كمنتج سعودي شهير ومتميّز وخدماتها واسعة النطاق في السوق المصرية، كما أنه يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع عملياتها واستثماراتها وتعزيز مكانة "دهانات الجزيرة" إقليمياً وعالمياً كعلامة تجارية سعودية مرموقة، وإرساءً لقواعد متينة بهدف تلبية ارتفاع الطلب على منتجاتها وتوفيرها بصورة أسرع وفق احتياجات السوق المصرية وأسواق الدول الأفريقية المجاورة.

وأشار الرميح إلى أن "دهانات الجزيرة" أثبتت بأن تقنيات الصناعة السعودية محط ثقة العملاء داخل المملكة وخارجها، فقد لفتت منتجاتها الأنظار منذ دخولها السوق المصرية بداية القرن الجاري ووجدت فيها إقبالاً واسعاً من العملاء على تنوع فئاتهم، مما حدا لاتخاذ القرار بإطلاق استثمار صناعي في هذه السوق، عبر إنشاء مصنع لشركة دهانات الجزيرة في دولة مصر الشقيقة، لنكون أكثر قرباً من عملائنا فيها وأسرع في توفير منتجاتنا لهم.

وأردف قائلاً: تعدّ السوق المصرية من أهم وأكبر أسواق المنطقة، ونأمل أن يساعد استثمارنا الجديد بقطاعها الصناعي في إثرائها بالمنتجات الأكثر إبداعاً والأعلى جودة، لاسيما وأن منتجات "دهانات الجزيرة" تحظى بمكانة رفيعة لدى كل من استخدمها وعرف جودتها العالية عن كثب، معرباً عن أمله في استمرار تحقيق منتجاتها عالية الجودة قيمة مضافة للسوق المصرية، وأن تظل موضع ثقة العملاء حاضراً وعلى المدى البعيد أيضاً.

وأضاف: ستقدّم "دهانات الجزيرة" من خلال مصنعها الجديد في مصر المزوّد بأحدث الآلات والمعدات والتقنيات العالمية منتجات مبتكرة متوّجة بالجودة، إلى جانب خدمات متميزة المستوى، مستهدفة رضى العملاء، بما يحقق طموحاتهم ويفوق توقعاتهم، لافتاً إلى إمكانية التعرّف على المنتجات والألوان من خلال الموقع الإلكتروني https://jazeerapaints.com/egypt-ar المخصص لدهانات الجزيرة في مصر .

وتعتبر هذه الخطوة الجديدة من "دهانات الجزيرة" تعزيزاً لقيادتها لسوق الدهانات، مع مضي أكثر من 40 عاماً على انطلاقتها، خاصة مع تنوع ابتكاراتها وتوفيرها أنظمة طلاء وألوان وحلول إنشائية متكاملة للبناء معتمدة عالمياً تلبي حاجات عملائها ورغباتهم وتعدّ حلولاً مبتكرة لما يواجهونه من تحدّيات لدى التفكير في طلاء منازلهم ومكاتبهم ومشاريعهم العمرانية.