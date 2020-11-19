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وكالة شؤون المسجد النبوي تنفذ مبادرة "معالم الفن الإسلامي"

تضمنت توزيع هدايا تذكارية تحمل صوراً ومعلومات عن العمارة

نفذت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة والشؤون التقنية النسائية التابعة للوكالة المساعدة للشؤون التطويرية؛ مبادرة "معالم الفن الإسلامي في المسجد النبوي"، بمناسبة اليوم العالمي للفن الإسلامي.

وتهدف المبادرة إلى إظهار معالم الفن الإسلامي المعماري للعمارة الإسلامية بالمسجد النبوي، وما تميز به هذا الفن في كل من الجانب التاريخي والجمالي الذي يعد مصدراً ومرتكزاَ عريقاً لهذا الفن.

وتضمنت المبادرة توزيع هدايا تذكارية تحمل صوراً ومعلومات عن جوانب من عمارة المسجد النبوي.

وتأتي هذه المبادرة حرصاً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في أهمية إبراز دور الفن المعماري الإسلامي للمسجد النبوي .

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وكالة شؤون المسجد النبوي تنفذ مبادرة "معالم الفن الإسلامي"
سبق

نفذت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة والشؤون التقنية النسائية التابعة للوكالة المساعدة للشؤون التطويرية؛ مبادرة "معالم الفن الإسلامي في المسجد النبوي"، بمناسبة اليوم العالمي للفن الإسلامي.

وتهدف المبادرة إلى إظهار معالم الفن الإسلامي المعماري للعمارة الإسلامية بالمسجد النبوي، وما تميز به هذا الفن في كل من الجانب التاريخي والجمالي الذي يعد مصدراً ومرتكزاَ عريقاً لهذا الفن.

وتضمنت المبادرة توزيع هدايا تذكارية تحمل صوراً ومعلومات عن جوانب من عمارة المسجد النبوي.

وتأتي هذه المبادرة حرصاً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في أهمية إبراز دور الفن المعماري الإسلامي للمسجد النبوي .

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
06:05 PM

وكالة شؤون المسجد النبوي تنفذ مبادرة "معالم الفن الإسلامي"

تضمنت توزيع هدايا تذكارية تحمل صوراً ومعلومات عن العمارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نفذت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة والشؤون التقنية النسائية التابعة للوكالة المساعدة للشؤون التطويرية؛ مبادرة "معالم الفن الإسلامي في المسجد النبوي"، بمناسبة اليوم العالمي للفن الإسلامي.

وتهدف المبادرة إلى إظهار معالم الفن الإسلامي المعماري للعمارة الإسلامية بالمسجد النبوي، وما تميز به هذا الفن في كل من الجانب التاريخي والجمالي الذي يعد مصدراً ومرتكزاَ عريقاً لهذا الفن.

وتضمنت المبادرة توزيع هدايا تذكارية تحمل صوراً ومعلومات عن جوانب من عمارة المسجد النبوي.

وتأتي هذه المبادرة حرصاً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في أهمية إبراز دور الفن المعماري الإسلامي للمسجد النبوي .

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