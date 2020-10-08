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منصب مدير منظمة التجارة العالمية.. المنافسة تنحصر بين ممثلتي "كوريا الجنوبية" ونيجيريا"

ينتظر أن يتم اختيار المدير العام الجديد أوائل شهر نوفمبر.. أول امرأة تقود المنظمة في تاريخها

انحصرت المنافسة على منصب مدير منظمة التجارة العالمية على ممثلتي كوريا الجنوبية (يو ميونغ هي) ونيجيريا (نجوزي أوكونجو إيويالا).

ويأتي ذلك عقب انسحاب مرشح السعودية محمد التويجري وباقي المرشحين.

ومن المنتظر أن يتم اختيار المدير العام الجديد للمنظمة في أوائل شهر نوفمبر القادم، حيث ستكون أول امرأة تقود المنظمة في تاريخها.

وتأسست منظمة التجارة العالمية عام 1995، لمراقبة تحرير التجارة الدولية، وتنظيم التجارة بين الدول الأعضاء، وتشرف على تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء.

منظمة التجارة العالمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منصب مدير منظمة التجارة العالمية.. المنافسة تنحصر بين ممثلتي "كوريا الجنوبية" ونيجيريا"
سبق

انحصرت المنافسة على منصب مدير منظمة التجارة العالمية على ممثلتي كوريا الجنوبية (يو ميونغ هي) ونيجيريا (نجوزي أوكونجو إيويالا).

ويأتي ذلك عقب انسحاب مرشح السعودية محمد التويجري وباقي المرشحين.

ومن المنتظر أن يتم اختيار المدير العام الجديد للمنظمة في أوائل شهر نوفمبر القادم، حيث ستكون أول امرأة تقود المنظمة في تاريخها.

وتأسست منظمة التجارة العالمية عام 1995، لمراقبة تحرير التجارة الدولية، وتنظيم التجارة بين الدول الأعضاء، وتشرف على تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
02:57 PM

منصب مدير منظمة التجارة العالمية.. المنافسة تنحصر بين ممثلتي "كوريا الجنوبية" ونيجيريا"

ينتظر أن يتم اختيار المدير العام الجديد أوائل شهر نوفمبر.. أول امرأة تقود المنظمة في تاريخها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,726

انحصرت المنافسة على منصب مدير منظمة التجارة العالمية على ممثلتي كوريا الجنوبية (يو ميونغ هي) ونيجيريا (نجوزي أوكونجو إيويالا).

ويأتي ذلك عقب انسحاب مرشح السعودية محمد التويجري وباقي المرشحين.

ومن المنتظر أن يتم اختيار المدير العام الجديد للمنظمة في أوائل شهر نوفمبر القادم، حيث ستكون أول امرأة تقود المنظمة في تاريخها.

وتأسست منظمة التجارة العالمية عام 1995، لمراقبة تحرير التجارة الدولية، وتنظيم التجارة بين الدول الأعضاء، وتشرف على تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء.

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