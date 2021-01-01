احتفلت أسرة "آل هيزع" بزواج الشاب حسن عبدالله العيسي بمركز سبت الجارة، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء الذين حضروا لمشاركة الأسرة فرحتهم بزفاف ابنها، متمنين للعروسَيْن حياة سعيدة.
أسرة "آل هيزع" تحتفل بزواج ابنها حسن العيسي
احتفلت أسرة "آل هيزع" بزواج الشاب حسن عبدالله العيسي بمركز سبت الجارة، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء الذين حضروا لمشاركة الأسرة فرحتهم بزفاف ابنها، متمنين للعروسَيْن حياة سعيدة.
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أسرة "آل هيزع" تحتفل بزواج ابنها حسن العيسيصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-01
01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
11:53 PM
أسرة "آل هيزع" تحتفل بزواج ابنها حسن العيسي
احتفلت أسرة "آل هيزع" بزواج الشاب حسن عبدالله العيسي بمركز سبت الجارة، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء الذين حضروا لمشاركة الأسرة فرحتهم بزفاف ابنها، متمنين للعروسَيْن حياة سعيدة.
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