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"بلدي ظهران الجنوب" يوقع عقد شراكة مع جمعية ظهران الجنوب القديمة

تتضمن تطوير البلدة بالمشروعات والمحافظة على الإرث

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة ظهران الجنوب، التابعة لمنطقة عسير، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رئيس وأعضاء الجمعية الأهلية لبلدة ظهران الجنوب القديمة، في أحد قصور البلدة.

وقال رئيس المجلس عوض أحمد آل فرحان: إن الاجتماع اشتمل على توقيع مذكرة شراكة بين المجلس وجمعية بلدة ظهران الجنوب القديمة، تتضمن تطوير البلدة، من خلال دعمها بالمشروعات البلدية وفق توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، الذي يولي مشروع إعادة البلدة وفق طرازها المعماري والتراثي جل اهتمامه.

وأضاف "آل فرحان" أن الاتفاقية نصت أيضًا على التنسيق التام مع البلدية للمحافظة على الإرث التاريخي لهذه البلدة الضاربة جذورها في عمق التاريخ، وأيضًا تنفيذ الفعاليات والورش والدورات والندوات في البلدة، خصوصًا خلال موسم الصيف، وتشكيل فريق عمل واحد من المجلس والجمعية لتطوير وتحسين الواجهة الرئيسية للبلدة.

وتابع: كما تنص الاتفاقية على ممرات وأزقّة وقصور ودور البلدة وربطها مع مشروع السوق القديم وفق الطراز العمراني للقرية التي أضحت وجهة سياحية لزوار المحافظة وللباحثين والسياح من مختلف دول العالم.

من جهته أوضح رئيس بلدية ظهران الجنوب عوض سعيد آل سياف، أن العمل لتطوير البلدة وفق توجيهات أمير عسير، ومتابعة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، قائم على قدم وساق.

وأضاف: أن البلدية مستمرة وبالتعاون مع أهالي القرية لتحسين وتطوير البلدة لتصبح إحدى أيقونات الجمال والسياحة في منطقة عسير.

بدوره رحب رئيس الجمعية الأهلية لبلدة ظهران الجنوب القديمة سعيد عوض آل زاهر، بتوقيع مذكرة الشراكة مع المجلس البلدي.

وقال: إن تأسيس الجمعية قائم على تطوير وتحسين المشهد الحضري وفق الطراز العمراني الذي تنفرد به قرى ظهران الجنوب.

وشدد على ضرورة تكاتف الجميع للمحافظة على البقية الباقية لهذه المواقع التي تكتنزها محافظة ظهران الجنوب.

وكشف "آل زاهر" عن وجود خطة عمل لتطوير البلدة بالشراكة مع البلدية والمجلس البلدي وأهالي البلدة، سوف تنتهي مرحلتها الأولى قبل موسم الصيف.

ورحب "آل زاهر" بأي مقترحات أو آراء لتطوير العمل في الجمعية التي أسست حديثًا.

وشكر "آل زاهر" بلدية ظهران الجنوب والمجلس البلدي على جهودهم الكبيرة وتفاعلهم في إنهاء مشروع السوق القديم وتحسين المشهد الحضاري للبلدة القديمة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدي ظهران الجنوب" يوقع عقد شراكة مع جمعية ظهران الجنوب القديمة
سبق

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة ظهران الجنوب، التابعة لمنطقة عسير، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رئيس وأعضاء الجمعية الأهلية لبلدة ظهران الجنوب القديمة، في أحد قصور البلدة.

وقال رئيس المجلس عوض أحمد آل فرحان: إن الاجتماع اشتمل على توقيع مذكرة شراكة بين المجلس وجمعية بلدة ظهران الجنوب القديمة، تتضمن تطوير البلدة، من خلال دعمها بالمشروعات البلدية وفق توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، الذي يولي مشروع إعادة البلدة وفق طرازها المعماري والتراثي جل اهتمامه.

وأضاف "آل فرحان" أن الاتفاقية نصت أيضًا على التنسيق التام مع البلدية للمحافظة على الإرث التاريخي لهذه البلدة الضاربة جذورها في عمق التاريخ، وأيضًا تنفيذ الفعاليات والورش والدورات والندوات في البلدة، خصوصًا خلال موسم الصيف، وتشكيل فريق عمل واحد من المجلس والجمعية لتطوير وتحسين الواجهة الرئيسية للبلدة.

وتابع: كما تنص الاتفاقية على ممرات وأزقّة وقصور ودور البلدة وربطها مع مشروع السوق القديم وفق الطراز العمراني للقرية التي أضحت وجهة سياحية لزوار المحافظة وللباحثين والسياح من مختلف دول العالم.

من جهته أوضح رئيس بلدية ظهران الجنوب عوض سعيد آل سياف، أن العمل لتطوير البلدة وفق توجيهات أمير عسير، ومتابعة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، قائم على قدم وساق.

وأضاف: أن البلدية مستمرة وبالتعاون مع أهالي القرية لتحسين وتطوير البلدة لتصبح إحدى أيقونات الجمال والسياحة في منطقة عسير.

بدوره رحب رئيس الجمعية الأهلية لبلدة ظهران الجنوب القديمة سعيد عوض آل زاهر، بتوقيع مذكرة الشراكة مع المجلس البلدي.

وقال: إن تأسيس الجمعية قائم على تطوير وتحسين المشهد الحضري وفق الطراز العمراني الذي تنفرد به قرى ظهران الجنوب.

وشدد على ضرورة تكاتف الجميع للمحافظة على البقية الباقية لهذه المواقع التي تكتنزها محافظة ظهران الجنوب.

وكشف "آل زاهر" عن وجود خطة عمل لتطوير البلدة بالشراكة مع البلدية والمجلس البلدي وأهالي البلدة، سوف تنتهي مرحلتها الأولى قبل موسم الصيف.

ورحب "آل زاهر" بأي مقترحات أو آراء لتطوير العمل في الجمعية التي أسست حديثًا.

وشكر "آل زاهر" بلدية ظهران الجنوب والمجلس البلدي على جهودهم الكبيرة وتفاعلهم في إنهاء مشروع السوق القديم وتحسين المشهد الحضاري للبلدة القديمة.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
05:54 PM
اخر تعديل
17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
10:11 PM

"بلدي ظهران الجنوب" يوقع عقد شراكة مع جمعية ظهران الجنوب القديمة

تتضمن تطوير البلدة بالمشروعات والمحافظة على الإرث

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بندر آل عوض - ظهران الجنوب
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عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة ظهران الجنوب، التابعة لمنطقة عسير، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رئيس وأعضاء الجمعية الأهلية لبلدة ظهران الجنوب القديمة، في أحد قصور البلدة.

وقال رئيس المجلس عوض أحمد آل فرحان: إن الاجتماع اشتمل على توقيع مذكرة شراكة بين المجلس وجمعية بلدة ظهران الجنوب القديمة، تتضمن تطوير البلدة، من خلال دعمها بالمشروعات البلدية وفق توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، الذي يولي مشروع إعادة البلدة وفق طرازها المعماري والتراثي جل اهتمامه.

وأضاف "آل فرحان" أن الاتفاقية نصت أيضًا على التنسيق التام مع البلدية للمحافظة على الإرث التاريخي لهذه البلدة الضاربة جذورها في عمق التاريخ، وأيضًا تنفيذ الفعاليات والورش والدورات والندوات في البلدة، خصوصًا خلال موسم الصيف، وتشكيل فريق عمل واحد من المجلس والجمعية لتطوير وتحسين الواجهة الرئيسية للبلدة.

وتابع: كما تنص الاتفاقية على ممرات وأزقّة وقصور ودور البلدة وربطها مع مشروع السوق القديم وفق الطراز العمراني للقرية التي أضحت وجهة سياحية لزوار المحافظة وللباحثين والسياح من مختلف دول العالم.

من جهته أوضح رئيس بلدية ظهران الجنوب عوض سعيد آل سياف، أن العمل لتطوير البلدة وفق توجيهات أمير عسير، ومتابعة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، قائم على قدم وساق.

وأضاف: أن البلدية مستمرة وبالتعاون مع أهالي القرية لتحسين وتطوير البلدة لتصبح إحدى أيقونات الجمال والسياحة في منطقة عسير.

بدوره رحب رئيس الجمعية الأهلية لبلدة ظهران الجنوب القديمة سعيد عوض آل زاهر، بتوقيع مذكرة الشراكة مع المجلس البلدي.

وقال: إن تأسيس الجمعية قائم على تطوير وتحسين المشهد الحضري وفق الطراز العمراني الذي تنفرد به قرى ظهران الجنوب.

وشدد على ضرورة تكاتف الجميع للمحافظة على البقية الباقية لهذه المواقع التي تكتنزها محافظة ظهران الجنوب.

وكشف "آل زاهر" عن وجود خطة عمل لتطوير البلدة بالشراكة مع البلدية والمجلس البلدي وأهالي البلدة، سوف تنتهي مرحلتها الأولى قبل موسم الصيف.

ورحب "آل زاهر" بأي مقترحات أو آراء لتطوير العمل في الجمعية التي أسست حديثًا.

وشكر "آل زاهر" بلدية ظهران الجنوب والمجلس البلدي على جهودهم الكبيرة وتفاعلهم في إنهاء مشروع السوق القديم وتحسين المشهد الحضاري للبلدة القديمة.

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