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"الصحة" تعلن تسجيل 4301 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 150292

تونس تسجّل 14 حالة إصابة جديدة بكورونا

1014 حالة شفاء.. واستقرار الوفيات عند 50

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم, تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1146 إصابة.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أنه تم تسجيل 1014 حالة شفاء, واستقرار حالات الوفاة في حدود 50 حالة وفاة، إضافة إلى وجود 82 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس تسجّل 14 حالة إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم, تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1146 إصابة.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أنه تم تسجيل 1014 حالة شفاء, واستقرار حالات الوفاة في حدود 50 حالة وفاة، إضافة إلى وجود 82 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
04:18 PM

تونس تسجّل 14 حالة إصابة جديدة بكورونا

1014 حالة شفاء.. واستقرار الوفيات عند 50

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم, تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1146 إصابة.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أنه تم تسجيل 1014 حالة شفاء, واستقرار حالات الوفاة في حدود 50 حالة وفاة، إضافة إلى وجود 82 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

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