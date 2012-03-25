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"التجارة" تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع نظام الأسماء التجارية

جاء بناءً على رصد التحديات ودراسة فرص التطوير في ضوء التجارب الدولية

دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الأسماء التجارية، وذلك حتى تاريخ 13/10/1442هـ الموافق 25/04/2021م.

وأوضحت الوزارة أن مشروع النظام جاء بناءً على رصد التحديات والمعوقات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص؛ وذلك بهدف توفير الثقة في البيئة التجارية وإضفاء المرونة والسرعة في التعاملات، إلى جانب معالجة حالات التشابه بين الأسماء التجارية وتوسيع نطاق الأسماء التجارية بما يضمن تحقيق الشفافية.

وقد جاء مشروع النظام بعدد من الأحكام الرامية إلى تحقيق أهدافه، ومن أبرزها: السماح بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الاسم التجاري المراد قيده أو حجزه، والأسماء التجارية المحظور حجزها أو قيدها في السجل التجاري، ووسع المشروع في نطاق الأسماء التجارية القابلة للقيد إذ سمح أن يكون الاسم مكون من حروف أو أرقام أو أن يكون بلغة أخرى غير العربية، كما أجاز مشروع النظام التصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية.

وفي إطار تعزيز الحماية للأسماء التجارية قرر مشروع النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري دون موافقة صاحبه، كما تضمن المشروع تحديد المخالفات والعقوبات التي توقع على المخالف جراء مخالفة أحكام النظام.

وتدعو الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على صيغة المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية "استطلاع" من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa.

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"التجارة" تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع نظام الأسماء التجارية
سبق

دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الأسماء التجارية، وذلك حتى تاريخ 13/10/1442هـ الموافق 25/04/2021م.

وأوضحت الوزارة أن مشروع النظام جاء بناءً على رصد التحديات والمعوقات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص؛ وذلك بهدف توفير الثقة في البيئة التجارية وإضفاء المرونة والسرعة في التعاملات، إلى جانب معالجة حالات التشابه بين الأسماء التجارية وتوسيع نطاق الأسماء التجارية بما يضمن تحقيق الشفافية.

وقد جاء مشروع النظام بعدد من الأحكام الرامية إلى تحقيق أهدافه، ومن أبرزها: السماح بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الاسم التجاري المراد قيده أو حجزه، والأسماء التجارية المحظور حجزها أو قيدها في السجل التجاري، ووسع المشروع في نطاق الأسماء التجارية القابلة للقيد إذ سمح أن يكون الاسم مكون من حروف أو أرقام أو أن يكون بلغة أخرى غير العربية، كما أجاز مشروع النظام التصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية.

وفي إطار تعزيز الحماية للأسماء التجارية قرر مشروع النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري دون موافقة صاحبه، كما تضمن المشروع تحديد المخالفات والعقوبات التي توقع على المخالف جراء مخالفة أحكام النظام.

وتدعو الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على صيغة المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية "استطلاع" من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
01:21 PM

"التجارة" تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع نظام الأسماء التجارية

جاء بناءً على رصد التحديات ودراسة فرص التطوير في ضوء التجارب الدولية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الأسماء التجارية، وذلك حتى تاريخ 13/10/1442هـ الموافق 25/04/2021م.

وأوضحت الوزارة أن مشروع النظام جاء بناءً على رصد التحديات والمعوقات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص؛ وذلك بهدف توفير الثقة في البيئة التجارية وإضفاء المرونة والسرعة في التعاملات، إلى جانب معالجة حالات التشابه بين الأسماء التجارية وتوسيع نطاق الأسماء التجارية بما يضمن تحقيق الشفافية.

وقد جاء مشروع النظام بعدد من الأحكام الرامية إلى تحقيق أهدافه، ومن أبرزها: السماح بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الاسم التجاري المراد قيده أو حجزه، والأسماء التجارية المحظور حجزها أو قيدها في السجل التجاري، ووسع المشروع في نطاق الأسماء التجارية القابلة للقيد إذ سمح أن يكون الاسم مكون من حروف أو أرقام أو أن يكون بلغة أخرى غير العربية، كما أجاز مشروع النظام التصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية.

وفي إطار تعزيز الحماية للأسماء التجارية قرر مشروع النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري دون موافقة صاحبه، كما تضمن المشروع تحديد المخالفات والعقوبات التي توقع على المخالف جراء مخالفة أحكام النظام.

وتدعو الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على صيغة المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية "استطلاع" من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa.

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