شاهد.. أساتذة جراحة عالميون يؤدون "العرضة السعودية" عقب مؤتمر طبي بتبوك

ناقش بحوثًا علمية متعلقة بأمراض الثدي والغدد الصماء

أدى أربعة من أشهر أساتذة جراحة الغدد في العالم من أمريكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، المشاركين في المؤتمر السعودي الأول لجراحة الغدد والذي عقد يوم الأربعاء ٢٧ مارس الحالي بمستشفى الملك سلمان العسكري بتبوك، العرضة السعودية مع اللواء الطبيب عطية الزهراني رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر وأحد أقدم جراحي الغدد بالمملكة، وذلك خلال حفل تكريم المشاركين بالمؤتمر.

ويحرص العلماء العالميون على المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات العلمية التي تقيمها المملكة في جميع التخصصات.

يُذكر أن مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية أقام ما بين 27 و29 مارس أعمال "المؤتمر السعودي العالمي الأول لجراحة الثدي والغدد الصماء"، بمشاركة عددٍ من الأطباء والاستشاريين من داخل وخارج المملكة بمركز المؤتمرات بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية.

وناقش المؤتمر خلال يومين الكثير من أوراق العمل العلمية والبحوث المتعلقة بأمراض الثدي والغدد الصماء، والأوراق العلمية المنشورة حديثًا، وأبرز التوصيات في علاج أمراض الأورام، والاطلاع على أهم المستجدات في ذلك الشأن.